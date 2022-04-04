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Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов - РИА Новости, 04.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220404/blagoustroystvo-1781660970.html
Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов
Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов - РИА Новости, 04.04.2022
Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по благоустройству городов, не попавших в рейтинг благоприятной городской среды. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:46
2022-04-04T12:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
реутов
долгопрудный
жкх
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КРАСНОГОРСК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по благоустройству городов, не попавших в рейтинг благоприятной городской среды.Ранее Московская область стала одним из российских регионов–лидеров по качеству городской среды за 2021 год по версии института развития "ДОМ.РФ". Подмосковными городами с лучшей городской средой признали Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), реутов, долгопрудный, жкх, общество
12:46 04.04.2022
 

Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по благоустройству городов, не попавших в рейтинг благоприятной городской среды.
Ранее Московская область стала одним из российских регионов–лидеров по качеству городской среды за 2021 год по версии института развития "ДОМ.РФ". Подмосковными городами с лучшей городской средой признали Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы.
"Приятно, что Московская область на хорошем счету, но мы понимаем, что есть к чему стремиться. У нас 67 из 74 городов получили положительную оценку по благоприятной городской среде. Те населенные пункты, которые требуют особого внимания в этом году должны быть благоустроены. Деньги на это выделены", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
Покраска забора городскими службами - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:32Новости Подмосковья
Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РеутовДолгопрудныйЖКХОбщество
 
 
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