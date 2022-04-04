https://ria.ru/20220404/blagoustroystvo-1781660970.html
Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов
Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов - РИА Новости, 04.04.2022
Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по благоустройству городов, не попавших в рейтинг благоприятной городской среды. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:46
2022-04-04T12:46
2022-04-04T12:46
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КРАСНОГОРСК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по благоустройству городов, не попавших в рейтинг благоприятной городской среды.Ранее Московская область стала одним из российских регионов–лидеров по качеству городской среды за 2021 год по версии института развития "ДОМ.РФ". Подмосковными городами с лучшей городской средой признали Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы.
https://ria.ru/20220401/blagoustroystvo-1781313744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), реутов, долгопрудный, жкх, общество