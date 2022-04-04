Воробьев призвал усилить работу по благоустройству подмосковных городов

"Приятно, что Московская область на хорошем счету, но мы понимаем, что есть к чему стремиться. У нас 67 из 74 городов получили положительную оценку по благоприятной городской среде. Те населенные пункты, которые требуют особого внимания в этом году должны быть благоустроены. Деньги на это выделены", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.