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Челябинская область увеличит господдержку малого бизнеса почти в три раза - РИА Новости, 04.04.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220404/biznes-1781717319.html
Челябинская область увеличит господдержку малого бизнеса почти в три раза
Челябинская область увеличит господдержку малого бизнеса почти в три раза - РИА Новости, 04.04.2022
Челябинская область увеличит господдержку малого бизнеса почти в три раза
Челябинская область в 2022 году увеличит почти в 3 раза финансирование на поддержку малого и среднего предпринимательства региона в условиях внешних санкций,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:54
2022-04-04T15:54
челябинская область
экономика
александр калинин
челябинская область
организация "опора россии"
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Челябинская область в 2022 году увеличит почти в 3 раза финансирование на поддержку малого и среднего предпринимательства региона в условиях внешних санкций, соответствующие нормативно-правовые акты уже подписаны, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.Губернатор региона Алексей Текслер провел встречу с президентом организации "Опора России" Александром Калининым, на которой поблагодарил его за командную работу на региональном и федеральном уровнях при разработке мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления."Глава региона отметил, что текущий год - особенный с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса. В Челябинской области более чем в два раза увеличено финансирование на поддержку МСП, а после введения внешних санкций - почти в три раза", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.По словам Текслера, в настоящее время подписаны все нормативно-правовые акты, которые запускают эти меры. "В первую очередь это увеличение финансирования микрозаймов по льготной ставке, отсрочки по ранее выданным займам. Новая мера – стимулирование проектов импортозамещения, так как малый бизнес все больше включается в кооперационные цепочки с крупными промышленными предприятиями. Также льготные займы по линии центра "Мой бизнес", - цитирует пресс-служба слова главы региона.Он также отметил, что сегодня малый и средний бизнес – один из крупнейших работодателей в регионе. "Сейчас сюда включены и самозанятые, которых у нас уже больше 80 тысяч. Все доходы, которые собираются в региональный бюджет по налогу самозанятых, уходят в муниципалитеты", - пояснил Текслер.В свою очередь Калинин добавил, что в Челябинской области действует 136 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. "Их количество растет, невзирая на все сложности, которые сейчас есть в экономике. Более 400 тысяч южноуральцев работают в малом бизнеса на Южном Урале. Сейчас в стране стоит задача структурных сдвигов в экономике. Речь идет об увеличении производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Челябинская область входит в десятку крупнейших индустриальных регионов страны и является одним из лидеров по сельскохозяйственному производству. Хотелось бы наметить с вами планы по ускоренному развитию малого бизнеса региона именно в индустриальной и агропромышленной сфере. Но нельзя забывать о международной кооперации. Где-то она искусственно ограничена, значит надо находить новых партнеров", - цитирует пресс-служба слова Калинина.Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона, на сегодняшний день продолжается работа по стабилизации экономической ситуации."Из 197 мер федеральной поддержки реализованы или готовятся к реализации уже почти половина мер. На региональном уровне общий объём финансовых мер господдержки для малого и среднего бизнеса Челябинской области, а также промышленных предприятий на 2022 год составит около 2 миллиардов рублей, в том числе на новые меры – 800 миллионов рублей. Начата реализация утвержденного губернатором региона Алексеем Текслером плана первоочередных, дополнительных к федеральным мерам, действий по обеспечению устойчивого развития Челябинской области в условиях внешнего санкционного давления, включающего в себя 26 мероприятий", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития области Натальи Лугачевой.
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экономика, александр калинин, челябинская область, организация "опора россии", алексей текслер
15:54 04.04.2022
 
Челябинская область увеличит господдержку малого бизнеса почти в три раза

Челябинская область в 2022 году увеличит господдержку малого бизнеса почти в три раза

© Depositphotos / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Depositphotos / pingvin1337
Вид на Челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Челябинская область в 2022 году увеличит почти в 3 раза финансирование на поддержку малого и среднего предпринимательства региона в условиях внешних санкций, соответствующие нормативно-правовые акты уже подписаны, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
Губернатор региона Алексей Текслер провел встречу с президентом организации "Опора России" Александром Калининым, на которой поблагодарил его за командную работу на региональном и федеральном уровнях при разработке мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.
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"Глава региона отметил, что текущий год - особенный с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса. В Челябинской области более чем в два раза увеличено финансирование на поддержку МСП, а после введения внешних санкций - почти в три раза", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
По словам Текслера, в настоящее время подписаны все нормативно-правовые акты, которые запускают эти меры. "В первую очередь это увеличение финансирования микрозаймов по льготной ставке, отсрочки по ранее выданным займам. Новая мера – стимулирование проектов импортозамещения, так как малый бизнес все больше включается в кооперационные цепочки с крупными промышленными предприятиями. Также льготные займы по линии центра "Мой бизнес", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
Он также отметил, что сегодня малый и средний бизнес – один из крупнейших работодателей в регионе. "Сейчас сюда включены и самозанятые, которых у нас уже больше 80 тысяч. Все доходы, которые собираются в региональный бюджет по налогу самозанятых, уходят в муниципалитеты", - пояснил Текслер.
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В свою очередь Калинин добавил, что в Челябинской области действует 136 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. "Их количество растет, невзирая на все сложности, которые сейчас есть в экономике. Более 400 тысяч южноуральцев работают в малом бизнеса на Южном Урале. Сейчас в стране стоит задача структурных сдвигов в экономике. Речь идет об увеличении производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Челябинская область входит в десятку крупнейших индустриальных регионов страны и является одним из лидеров по сельскохозяйственному производству. Хотелось бы наметить с вами планы по ускоренному развитию малого бизнеса региона именно в индустриальной и агропромышленной сфере. Но нельзя забывать о международной кооперации. Где-то она искусственно ограничена, значит надо находить новых партнеров", - цитирует пресс-служба слова Калинина.
Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона, на сегодняшний день продолжается работа по стабилизации экономической ситуации.
"Из 197 мер федеральной поддержки реализованы или готовятся к реализации уже почти половина мер. На региональном уровне общий объём финансовых мер господдержки для малого и среднего бизнеса Челябинской области, а также промышленных предприятий на 2022 год составит около 2 миллиардов рублей, в том числе на новые меры – 800 миллионов рублей. Начата реализация утвержденного губернатором региона Алексеем Текслером плана первоочередных, дополнительных к федеральным мерам, действий по обеспечению устойчивого развития Челябинской области в условиях внешнего санкционного давления, включающего в себя 26 мероприятий", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития области Натальи Лугачевой.
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Челябинская областьЭкономикаАлександр КалининЧелябинская областьОрганизация "Опора России"Алексей Текслер
 
 
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