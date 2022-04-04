https://ria.ru/20220404/bezopasnost-1781792853.html

Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности

Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности - РИА Новости, 04.04.2022

Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности

Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины на переговорах с РФ по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности, соответствующий... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:34

2022-04-04T22:34

2022-04-04T22:35

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

владимир зеленский

россия

алексей резников

денис малюська

давид арахамия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779419049_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_c5c83db62e0c410ad82821ff01345111.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины на переговорах с РФ по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности, соответствующий документ опубликован на сайте его офиса."Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора про гарантии безопасности Украины", - говорится в тексте указа.В документе перечислен состав делегации, в нее вошли 10 человек, глава - народный депутат Давид Арахамия. В делегацию также вошли министр юстиции Украины Денис Малюська, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД страны Николай Точицкий.

https://ria.ru/20220404/grady-1781789538.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, владимир зеленский, россия, алексей резников, денис малюська, давид арахамия