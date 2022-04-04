https://ria.ru/20220404/bezopasnost-1781792853.html
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности - РИА Новости, 04.04.2022
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности
Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины на переговорах с РФ по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности, соответствующий... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:34
2022-04-04T22:34
2022-04-04T22:35
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
владимир зеленский
россия
алексей резников
денис малюська
давид арахамия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины на переговорах с РФ по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности, соответствующий документ опубликован на сайте его офиса."Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора про гарантии безопасности Украины", - говорится в тексте указа.В документе перечислен состав делегации, в нее вошли 10 человек, глава - народный депутат Давид Арахамия. В делегацию также вошли министр юстиции Украины Денис Малюська, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД страны Николай Точицкий.
https://ria.ru/20220404/grady-1781789538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, россия, алексей резников, денис малюська, давид арахамия
22:34 04.04.2022 (обновлено: 22:35 04.04.2022)
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с Россией по безопасности