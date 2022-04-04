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Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/bezopasnost-1781792853.html
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности - РИА Новости, 04.04.2022
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности
Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины на переговорах с РФ по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности, соответствующий... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:34
2022-04-04T22:35
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
владимир зеленский
россия
алексей резников
денис малюська
давид арахамия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины на переговорах с РФ по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности, соответствующий документ опубликован на сайте его офиса."Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора про гарантии безопасности Украины", - говорится в тексте указа.В документе перечислен состав делегации, в нее вошли 10 человек, глава - народный депутат Давид Арахамия. В делегацию также вошли министр юстиции Украины Денис Малюська, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД страны Николай Точицкий.
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украина, в мире, владимир зеленский, россия, алексей резников, денис малюська, давид арахамия
22:34 04.04.2022 (обновлено: 22:35 04.04.2022)
 
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров по безопасности

Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с Россией по безопасности

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины на переговорах с РФ по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности, соответствующий документ опубликован на сайте его офиса.
"Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора про гарантии безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
В документе перечислен состав делегации, в нее вошли 10 человек, глава - народный депутат Давид Арахамия. В делегацию также вошли министр юстиции Украины Денис Малюська, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД страны Николай Точицкий.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРоссияАлексей РезниковДенис МалюськаДавид Арахамия
 
 
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