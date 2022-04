https://ria.ru/20220404/bayden-1781734995.html

СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире

СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире

СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире

Президент США Джо Байден больше всего на свете опасается медиамагната Руперта Мердока, следует из книги двух американских журналистов, которая будет...

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден больше всего на свете опасается медиамагната Руперта Мердока, следует из книги двух американских журналистов, которая будет опубликована в мае.Книгу под названием This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future ("Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки") написали репортеры газеты New York Times Джонатан Мартин и Алекс Бернс.Согласно данным авторов, Байден назвал 91-летнего Мердока "самым опасным человеком в мире" в середине 2021 года в разговоре с неназванным помощником, сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с текстом произведения.Также Байден охарактеризовал телеканал Fox News, возглавляемый сыном медиамагната Лакланом, как "одну из самых разрушительных сил в США".Телеканал CNN не исключает, что высказывания Байдена могут вызвать широкий общественный резонанс, учитывая, что ранее президент никогда не высказывался о Fox News и его основателе публично.Телеканал Fox News фактически единственное общенациональное американское СМИ, поддерживавшее Дональда Трампа во время обеих предвыборных кампаний в президенты.

