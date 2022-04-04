https://ria.ru/20220404/bayden-1781734995.html
СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире
СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире
Президент США Джо Байден больше всего на свете опасается медиамагната Руперта Мердока, следует из книги двух американских журналистов, которая будет... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:53
2022-04-04T16:53
2022-04-04T17:01
джо байден
в мире
дональд трамп
сша
руперт мердок
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден больше всего на свете опасается медиамагната Руперта Мердока, следует из книги двух американских журналистов, которая будет опубликована в мае.Книгу под названием This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future ("Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки") написали репортеры газеты New York Times Джонатан Мартин и Алекс Бернс.Согласно данным авторов, Байден назвал 91-летнего Мердока "самым опасным человеком в мире" в середине 2021 года в разговоре с неназванным помощником, сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с текстом произведения.Также Байден охарактеризовал телеканал Fox News, возглавляемый сыном медиамагната Лакланом, как "одну из самых разрушительных сил в США".Телеканал CNN не исключает, что высказывания Байдена могут вызвать широкий общественный резонанс, учитывая, что ранее президент никогда не высказывался о Fox News и его основателе публично.Телеканал Fox News фактически единственное общенациональное американское СМИ, поддерживавшее Дональда Трампа во время обеих предвыборных кампаний в президенты.
https://ria.ru/20220404/bayden-1781674059.html
https://ria.ru/20220404/tramp-1781560803.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, дональд трамп, сша, руперт мердок
16:53 04.04.2022 (обновлено: 17:01 04.04.2022)
СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире
CNN: президент США Байден назвал медиамагната Мердока самым опасным человеком в мире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден больше всего на свете опасается медиамагната Руперта Мердока, следует
из книги двух американских журналистов, которая будет опубликована в мае.
Книгу под названием This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future ("Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки") написали репортеры газеты New York Times Джонатан Мартин и Алекс Бернс.
Согласно данным авторов, Байден назвал 91-летнего Мердока "самым опасным человеком в мире" в середине 2021 года в разговоре с неназванным помощником, сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с текстом произведения.
Также Байден охарактеризовал телеканал Fox News, возглавляемый сыном медиамагната Лакланом, как "одну из самых разрушительных сил в США".
Телеканал CNN не исключает, что высказывания Байдена могут вызвать широкий общественный резонанс, учитывая, что ранее президент никогда не высказывался о Fox News и его основателе публично.
Телеканал Fox News фактически единственное общенациональное американское СМИ, поддерживавшее Дональда Трампа
во время обеих предвыборных кампаний в президенты.