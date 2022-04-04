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СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире - РИА Новости, 04.04.2022
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СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире
СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире
Президент США Джо Байден больше всего на свете опасается медиамагната Руперта Мердока, следует из книги двух американских журналистов, которая будет... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:53
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джо байден
в мире
дональд трамп
сша
руперт мердок
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден больше всего на свете опасается медиамагната Руперта Мердока, следует из книги двух американских журналистов, которая будет опубликована в мае.Книгу под названием This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future ("Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки") написали репортеры газеты New York Times Джонатан Мартин и Алекс Бернс.Согласно данным авторов, Байден назвал 91-летнего Мердока "самым опасным человеком в мире" в середине 2021 года в разговоре с неназванным помощником, сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с текстом произведения.Также Байден охарактеризовал телеканал Fox News, возглавляемый сыном медиамагната Лакланом, как "одну из самых разрушительных сил в США".Телеканал CNN не исключает, что высказывания Байдена могут вызвать широкий общественный резонанс, учитывая, что ранее президент никогда не высказывался о Fox News и его основателе публично.Телеканал Fox News фактически единственное общенациональное американское СМИ, поддерживавшее Дональда Трампа во время обеих предвыборных кампаний в президенты.
https://ria.ru/20220404/bayden-1781674059.html
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джо байден, в мире, дональд трамп, сша, руперт мердок
16:53 04.04.2022 (обновлено: 17:01 04.04.2022)
 
СМИ рассказали, кого Байден назвал самым опасным человеком в мире

CNN: президент США Байден назвал медиамагната Мердока самым опасным человеком в мире

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден больше всего на свете опасается медиамагната Руперта Мердока, следует из книги двух американских журналистов, которая будет опубликована в мае.
Книгу под названием This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future ("Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки") написали репортеры газеты New York Times Джонатан Мартин и Алекс Бернс.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
13:37
TAC: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина
Согласно данным авторов, Байден назвал 91-летнего Мердока "самым опасным человеком в мире" в середине 2021 года в разговоре с неназванным помощником, сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с текстом произведения.
Также Байден охарактеризовал телеканал Fox News, возглавляемый сыном медиамагната Лакланом, как "одну из самых разрушительных сил в США".
Телеканал CNN не исключает, что высказывания Байдена могут вызвать широкий общественный резонанс, учитывая, что ранее президент никогда не высказывался о Fox News и его основателе публично.
Телеканал Fox News фактически единственное общенациональное американское СМИ, поддерживавшее Дональда Трампа во время обеих предвыборных кампаний в президенты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
08:00
"Никогда Америка не была в таком упадке": Трамп просит помощи у Путина
 
Джо БайденВ миреДональд ТрампСШАРуперт Мердок
 
 
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