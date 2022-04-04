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Америке предсказали банкротство из-за Байдена - РИА Новости, 04.04.2022
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Америке предсказали банкротство из-за Байдена
Америке предсказали банкротство из-за Байдена - РИА Новости, 04.04.2022
Америке предсказали банкротство из-за Байдена
Политика администрации президента США Джо Байдена приведет страну к банкротству, уверена бывший постпред страны в ООН Никки Хейли. Об этом она написала в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:16
2022-04-04T22:55
в мире
сша
никки хейли
россия
китай
джо байден
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политика администрации президента США Джо Байдена приведет страну к банкротству, уверена бывший постпред страны в ООН Никки Хейли. Об этом она написала в колонке для Fox News."Америку не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь, от которых зависит наша национальная безопасность" — такими словами дипломат прокомментировала возросшие расходы бюджета.По мнению Хейли, Штаты переживают худшие времена для подобной политики, и теперь под угрозой будущее Америки."Вместо того чтобы отстаивать нашу свободу и жизненно важные интересы, президент Байден и конгресс подрывают внутренние основы нашего всемирного лидерства", — добавила она.Экс-постпред в ООН считает, что сейчас обе партии в конгрессе заражены "пандемией перерасхода": траты бюджета на треть превышают доковидный уровень, а Белый дом намерен еще и налоги повысить на 2,5 триллиона долларов, что грозит лишить будущего молодых американцев."Мы знаем, чем это кончится: банкротством Америки", — предсказала Хейли.Она указала, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов и за десять лет вырос втрое, причем он продолжит увеличиваться.Дипломат обратила внимание на "наступающий по всем фронтам" Китай и призвала вкладываться в сдерживание внешнеполитических соперников — Пекина, Москвы и Тегерана."Государственный долг ведет нас в никуда, но откуда-то он берется, и это — американский народ", — заявила экс-постпред.Он пояснила, что, наращивая долг и повышая налоги, Белый дом лишает денег американцев. В результате Штаты начинают проигрывать экономически. Так, Хейли отметила, что в ближайшее время Китай обойдет Америку по объему ВВП.Дипломат потребовала взять расходы под жесткий контроль, прекратив выплату компенсаций и остановив "корпоративное иждивенчество". Также она призвала ограничить торговлю с Россией, Китаем и рядом других "врагов" и перезаключить сделки со странами Запада, Японией и Индией на более выгодных для Америки условиях.В начале февраля госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов, что произошло на несколько лет раньше, чем предполагали американские власти. Среди причин столь быстрого роста показателя называют начисление разнообразных пособий безработным и стимулирующих выплат.
https://ria.ru/20220321/dollar-1779189110.html
https://ria.ru/20220404/kozyr-1781718436.html
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в мире, сша, никки хейли, россия, китай, джо байден
19:16 04.04.2022 (обновлено: 22:55 04.04.2022)
 
Америке предсказали банкротство из-за Байдена

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли предупредила о банкротстве Америки из-за Байдена

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрафик цен
График цен - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политика администрации президента США Джо Байдена приведет страну к банкротству, уверена бывший постпред страны в ООН Никки Хейли. Об этом она написала в колонке для Fox News.
"Америку не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь, от которых зависит наша национальная безопасность" — такими словами дипломат прокомментировала возросшие расходы бюджета.
По мнению Хейли, Штаты переживают худшие времена для подобной политики, и теперь под угрозой будущее Америки.
"Вместо того чтобы отстаивать нашу свободу и жизненно важные интересы, президент Байден и конгресс подрывают внутренние основы нашего всемирного лидерства", — добавила она.
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Экс-постпред в ООН считает, что сейчас обе партии в конгрессе заражены "пандемией перерасхода": траты бюджета на треть превышают доковидный уровень, а Белый дом намерен еще и налоги повысить на 2,5 триллиона долларов, что грозит лишить будущего молодых американцев.
"Мы знаем, чем это кончится: банкротством Америки", — предсказала Хейли.
Она указала, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов и за десять лет вырос втрое, причем он продолжит увеличиваться.
Дипломат обратила внимание на "наступающий по всем фронтам" Китай и призвала вкладываться в сдерживание внешнеполитических соперников — Пекина, Москвы и Тегерана.
"Государственный долг ведет нас в никуда, но откуда-то он берется, и это — американский народ", — заявила экс-постпред.
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Он пояснила, что, наращивая долг и повышая налоги, Белый дом лишает денег американцев. В результате Штаты начинают проигрывать экономически. Так, Хейли отметила, что в ближайшее время Китай обойдет Америку по объему ВВП.
Дипломат потребовала взять расходы под жесткий контроль, прекратив выплату компенсаций и остановив "корпоративное иждивенчество". Также она призвала ограничить торговлю с Россией, Китаем и рядом других "врагов" и перезаключить сделки со странами Запада, Японией и Индией на более выгодных для Америки условиях.
В начале февраля госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов, что произошло на несколько лет раньше, чем предполагали американские власти. Среди причин столь быстрого роста показателя называют начисление разнообразных пособий безработным и стимулирующих выплат.
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