https://ria.ru/20220404/azovstal-1781639861.html

Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали"

Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали" - РИА Новости, 04.04.2022

Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали"

Информация о том, что гражданские лица удерживаются на заводе "Азовсталь" украинскими военными, не подтверждается, заявил глава Донецкой народной республики... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:32

2022-04-04T11:32

2022-04-04T11:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Информация о том, что гражданские лица удерживаются на заводе "Азовсталь" украинскими военными, не подтверждается, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Нет информации подтвержденной, что гражданские лица удерживаются на "Азовстали", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220404/shutrm-1781587414.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр