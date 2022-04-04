https://ria.ru/20220404/azovstal-1781639861.html
Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали"
Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали" - РИА Новости, 04.04.2022
Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали"
Информация о том, что гражданские лица удерживаются на заводе "Азовсталь" украинскими военными, не подтверждается, заявил глава Донецкой народной республики... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:32
2022-04-04T11:32
2022-04-04T11:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Информация о том, что гражданские лица удерживаются на заводе "Азовсталь" украинскими военными, не подтверждается, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Нет информации подтвержденной, что гражданские лица удерживаются на "Азовстали", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220404/shutrm-1781587414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
11:32 04.04.2022 (обновлено: 11:41 04.04.2022)
Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали"
Глава ДНР Пушилин не подтвердил информацию о гражданских заложниках на заводе "Азовсталь"