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Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали" - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/azovstal-1781639861.html
Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали"
Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали" - РИА Новости, 04.04.2022
Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали"
Информация о том, что гражданские лица удерживаются на заводе "Азовсталь" украинскими военными, не подтверждается, заявил глава Донецкой народной республики... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:32
2022-04-04T11:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Информация о том, что гражданские лица удерживаются на заводе "Азовсталь" украинскими военными, не подтверждается, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Нет информации подтвержденной, что гражданские лица удерживаются на "Азовстали", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220404/shutrm-1781587414.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
11:32 04.04.2022 (обновлено: 11:41 04.04.2022)
 
Пушилин опроверг информацию о гражданских заложниках на "Азовстали"

Глава ДНР Пушилин не подтвердил информацию о гражданских заложниках на заводе "Азовсталь"

© РИА Новости / Илья ПиталевВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Информация о том, что гражданские лица удерживаются на заводе "Азовсталь" украинскими военными, не подтверждается, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Нет информации подтвержденной, что гражданские лица удерживаются на "Азовстали", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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