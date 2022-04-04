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Россия выигрывает информационную войну в ЮВА, считает украинский посол - РИА Новости, 04.04.2022
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Россия выигрывает информационную войну в ЮВА, считает украинский посол
Россия выигрывает информационную войну в ЮВА, считает украинский посол - РИА Новости, 04.04.2022
Россия выигрывает информационную войну в ЮВА, считает украинский посол
Украина проигрывает информационную войну России в регионе Юго-Восточной Азии в том, что касается освещения событий на Украине, заявил в понедельник посол... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:15
2022-04-04T12:15
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина проигрывает информационную войну России в регионе Юго-Восточной Азии в том, что касается освещения событий на Украине, заявил в понедельник посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко"В странах Юго-восточной Азии, в частности, в Индонезии, в Малайзии, в Индии, в Лаосе, в других индокитайских странах очень сильно доминируют российские нарративы", - сказал Мирошниченко в эфире телеканала "Украина 24".Он выразил обеспокоенность тем, что российская точка зрения относительно ситуации на Украине свободно распространяется в этом регионе, и заявил, что "с этим что-то нужно делать".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, лаос, россия, малайзия, украина
12:15 04.04.2022
 
Россия выигрывает информационную войну в ЮВА, считает украинский посол

Посол Украины Мирошниченко: Россия выигрывает информационную войну в Юго-Восточной Азии

© РИА НовостиТопливозаправщик на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Топливозаправщик на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости
Топливозаправщик на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина проигрывает информационную войну России в регионе Юго-Восточной Азии в том, что касается освещения событий на Украине, заявил в понедельник посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко
"В странах Юго-восточной Азии, в частности, в Индонезии, в Малайзии, в Индии, в Лаосе, в других индокитайских странах очень сильно доминируют российские нарративы", - сказал Мирошниченко в эфире телеканала "Украина 24".
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Он выразил обеспокоенность тем, что российская точка зрения относительно ситуации на Украине свободно распространяется в этом регионе, и заявил, что "с этим что-то нужно делать".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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