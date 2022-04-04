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Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"

Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских" - РИА Новости, 04.04.2022

Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"

В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами.

2022-04-04T16:58

2022-04-04T16:58

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видео

берлин (город)

германия

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Участники акции выступили против русофобии, которая в последнее время все больше захватывает Европу. По данным полиции, акция прошла спокойно, в ней участвовало около 900 человек.

берлин (город)

германия

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2022

Алиса Абакумова

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Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских" В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами. Участники выступили против дискриминации русскоязычной общины в Германии. 2022-04-04T16:58 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, берлин (город), германия, видео