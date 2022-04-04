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Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских" - РИА Новости, 04.04.2022
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Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских" - РИА Новости, 04.04.2022
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами.
2022-04-04T16:58
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видео
берлин (город)
германия
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Участники акции выступили против русофобии, которая в последнее время все больше захватывает Европу. По данным полиции, акция прошла спокойно, в ней участвовало около 900 человек.
берлин (город)
германия
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353
60
353
60
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами. Участники выступили против дискриминации русскоязычной общины в Германии.
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353
60
353
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видео, берлин (город), германия, видео
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами.
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16:58 04.04.2022
 

Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"

Читать ria.ru в
В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами.
Участники акции выступили против русофобии, которая в последнее время все больше захватывает Европу. По данным полиции, акция прошла спокойно, в ней участвовало около 900 человек.
 
ВидеоБерлин (город)Германия
 
 
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