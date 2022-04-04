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Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских" - РИА Новости, 04.04.2022
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами.
2022-04-04T16:58
2022-04-04T16:58
2022-04-04T16:58
видео
берлин (город)
германия
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Участники акции выступили против русофобии, которая в последнее время все больше захватывает Европу. По данным полиции, акция прошла спокойно, в ней участвовало около 900 человек.
берлин (город)
германия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781734808_167:0:1607:1080_1920x0_80_0_0_4e0042750ade35c7498e50199042219d.jpg
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами. Участники выступили против дискриминации русскоязычной общины в Германии.
2022-04-04T16:58
true
PT1M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, берлин (город), германия, видео
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами.
2022-04-04T16:58
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PT1M32S
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"
В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами.
Участники акции выступили против русофобии, которая в последнее время все больше захватывает Европу. По данным полиции, акция прошла спокойно, в ней участвовало около 900 человек.