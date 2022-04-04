https://ria.ru/20220404/aviatsiya-1781774689.html

Российская авиация уничтожила два украинских командных пункта и узла связи

Российская авиация уничтожила два украинских командных пункта и узла связи - РИА Новости, 04.04.2022

Российская авиация уничтожила два украинских командных пункта и узла связи

Российская боевая авиация сегодня поразила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:21

2022-04-04T20:21

2022-04-04T21:14

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российская боевая авиация сегодня поразила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины", — сказал он.Генерал уточнил, что среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.Кроме того, российские средства ПВО сбили два беспилотника в районе Северодонецка.По данным ведомства, с начала военной операции ВС уничтожили уже 216 самолетов и вертолетов.Боевые действия Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о продвижении Народной милиции ЛНР Подразделения Народной милиции ЛНР за день продвинулись на 2 км и блокировали Новотошковское, Боровское, Метелкино. За день авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины, среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск. В районе Северодонецка сбиты два беспилотника. Всего с начала операции уничтожены, в частности, 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня. 2022-04-04T20:21 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, воздушно-космические силы россии