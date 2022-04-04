https://ria.ru/20220404/arkheologiya-1781707168.html

Древние ароматы помогли археологам раскрыть секреты египетской гробницы

Древние ароматы помогли археологам раскрыть секреты египетской гробницы - РИА Новости, 04.04.2022

Древние ароматы помогли археологам раскрыть секреты египетской гробницы

Археологи и химики смогли раскрыть секреты 3400-летней гробницы в Египте, исследовав запахи. Об этом сообщает Nature. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:22

2022-04-04T19:22

2022-04-04T19:22

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Археологи и химики смогли раскрыть секреты 3400-летней гробницы в Египте, исследовав запахи. Об этом сообщает Nature. Усыпальница была найдена нетронутой еще в 1906 году в некрополе Дейр Эль-Медина, расположенном недалеко от Луксора. В ней покоились архитектор Кха и его супруга Мерит. Их гробница остается наиболее полным нецарским древним захоронением, когда-либо обнаруженным в Египте. По ней можно судить, как обращались с высокопоставленными лицами после их смерти."Это удивительная коллекция, — говорит Илария Дегано, химик-аналитик из Пизанского университета. — Есть даже образцы древнеегипетского льняного белья Кха, на котором вышито его имя". Также в гробнице были амфоры и кувшины, в том числе и запечатанные. В них хранилась пища, оставленная умершим. Сосуды давно были переданы в Египетский музей в Турине (Италия). Содержимое многих из них оставалось загадкой, ведь продукты давно сгнили. Но есть и подсказки, говорит Дегано. Дегано и ее коллеги поместили запечатанные сосуды и вскрытые чаши в пластиковые пакеты на несколько дней. Таким образом ученые хотели собрать летучие молекулы. Далее команда использовала масс-спектрометр, чтобы определить компоненты ароматов каждого образца. В итоге химикам и археологам удалось обнаружить альдегиды и углеводороды, характерные для пчелиного воска. А также триметиламин, связанный с сушеной рыбой, и другие альдегиды, распространенные во фруктах. Полученные данные будут использованы в проекте по повторному анализу содержимого усыпальницы и созданию более полной картины погребальных обычаев членов нецарской семьи.

https://ria.ru/20220402/strannik-1780888990.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет