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Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/antirossiyskiy-1781793646.html
Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ
Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ - РИА Новости, 05.04.2022
Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ
Западные делегации отказались от проведения в понедельник заседания СБ ООН по провокациям украинских радикалов в Буче, так как это подорвало бы антироссийский... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T22:40
2022-04-05T00:32
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
василий небензя
в мире
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Западные делегации отказались от проведения в понедельник заседания СБ ООН по провокациям украинских радикалов в Буче, так как это подорвало бы антироссийский сюжет, активно продвигаемый Западом, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, западные делегации предпочли совместить обсуждение по ситуации в Буче с общей дискуссией по гуманитарным вопросам в СБ ООН во вторник, чтобы переключить внимание от постановочной провокации киевского режима.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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украина, россия, василий небензя, в мире
22:40 04.04.2022 (обновлено: 00:32 05.04.2022)
 
Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ

Небензя: Запад отказался от заседания по Буче в СБ, так как подорвет антироссийский сюжет

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 4 апр – РИА Новости. Западные делегации отказались от проведения в понедельник заседания СБ ООН по провокациям украинских радикалов в Буче, так как это подорвало бы антироссийский сюжет, активно продвигаемый Западом, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Причина, по которой западные делегации делают это, проста. Западным организаторам невыгодно проводить заседание Совбеза, созванного Россией, поскольку это потрясет антироссийский сюжет, который они активно продвигают", - сказал Небензя.
По его словам, западные делегации предпочли совместить обсуждение по ситуации в Буче с общей дискуссией по гуманитарным вопросам в СБ ООН во вторник, чтобы переключить внимание от постановочной провокации киевского режима.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Вчера, 23:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче
 
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