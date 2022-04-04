https://ria.ru/20220404/antirossiyskiy-1781793646.html

Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ

Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ - РИА Новости, 05.04.2022

Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ

Западные делегации отказались от проведения в понедельник заседания СБ ООН по провокациям украинских радикалов в Буче, так как это подорвало бы антироссийский... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-04T22:40

2022-04-04T22:40

2022-04-05T00:32

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

василий небензя

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_84669585170b92378f46732fa3145a26.jpg

ООН, 4 апр – РИА Новости. Западные делегации отказались от проведения в понедельник заседания СБ ООН по провокациям украинских радикалов в Буче, так как это подорвало бы антироссийский сюжет, активно продвигаемый Западом, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, западные делегации предпочли совместить обсуждение по ситуации в Буче с общей дискуссией по гуманитарным вопросам в СБ ООН во вторник, чтобы переключить внимание от постановочной провокации киевского режима.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/dokazatelstva-1781797229.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, василий небензя, в мире