https://ria.ru/20220404/alzhir-1781758539.html

Лавров анонсировал визит в Алжир

Лавров анонсировал визит в Алжир - РИА Новости, 04.04.2022

Лавров анонсировал визит в Алжир

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует в скором времени посетить Алжир. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:28

2022-04-04T18:28

2022-04-04T18:34

сергей лавров

в мире

алжир (республика)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

лига арабских государств

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует в скором времени посетить Алжир."Рассчитываю в скором времени нанести ответный визит в Алжир. Буду настаивать, чтобы Вы меня приняли. У нас говорят "лучше поздно, чем никогда". Но буду исходить из Вашей логики "чем скорее, тем лучше"", - говорится в тексте его вступительного слова на встрече с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой, опубликованном на сайте министерства.Глава МИД Алжира входит в делегацию контактной группы ЛАГ по Украине, прибывшей в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В конце марта в Алжире прошли переговоры между Ламамрой и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Американец в рамках ближневосточного турне 26-30 марта посещал Израиль, палестинские территории, Марокко и Алжир для обсуждения широкого круга региональных и глобальных тем, включая события на Украине.

https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, алжир (республика), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лига арабских государств