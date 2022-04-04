https://ria.ru/20220404/alzhir-1781758539.html
Лавров анонсировал визит в Алжир
Лавров анонсировал визит в Алжир - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров анонсировал визит в Алжир
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует в скором времени посетить Алжир. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:28
2022-04-04T18:28
2022-04-04T18:34
сергей лавров
в мире
алжир (республика)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
лига арабских государств
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует в скором времени посетить Алжир."Рассчитываю в скором времени нанести ответный визит в Алжир. Буду настаивать, чтобы Вы меня приняли. У нас говорят "лучше поздно, чем никогда". Но буду исходить из Вашей логики "чем скорее, тем лучше"", - говорится в тексте его вступительного слова на встрече с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой, опубликованном на сайте министерства.Глава МИД Алжира входит в делегацию контактной группы ЛАГ по Украине, прибывшей в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В конце марта в Алжире прошли переговоры между Ламамрой и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Американец в рамках ближневосточного турне 26-30 марта посещал Израиль, палестинские территории, Марокко и Алжир для обсуждения широкого круга региональных и глобальных тем, включая события на Украине.
https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, алжир (республика), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лига арабских государств
18:28 04.04.2022 (обновлено: 18:34 04.04.2022)
Лавров анонсировал визит в Алжир
Глава МИД Лавров заявил, что планирует в скором времени посетить Алжир