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Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек

Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек - РИА Новости, 03.04.2022

Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек

Число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Рио-де-Жанейро выросло до 14, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T01:40

2022-04-03T01:40

2022-04-03T01:58

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бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Рио-де-Жанейро выросло до 14, сообщает новостной портал G1."Число погибших из-за дождей выросло до 14, числятся пропавшими пять человек", — отмечает СМИ.Ранее сообщалось о девяти погибших.Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поиск пропавших.Полтора месяца назад сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения в бразильском городе Петрополис, в результате погибли свыше 230 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, бразилия