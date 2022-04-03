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Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек - РИА Новости, 03.04.2022
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Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек - РИА Новости, 03.04.2022
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек
Число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Рио-де-Жанейро выросло до 14, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T01:40
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в мире
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Рио-де-Жанейро выросло до 14, сообщает новостной портал G1."Число погибших из-за дождей выросло до 14, числятся пропавшими пять человек", — отмечает СМИ.Ранее сообщалось о девяти погибших.Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поиск пропавших.Полтора месяца назад сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения в бразильском городе Петрополис, в результате погибли свыше 230 человек.
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в мире, бразилия
01:40 03.04.2022 (обновлено: 01:58 03.04.2022)
 
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек

G1: число погибших в результате сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Рио-де-Жанейро выросло до 14, сообщает новостной портал G1.
"Число погибших из-за дождей выросло до 14, числятся пропавшими пять человек", — отмечает СМИ.
Ранее сообщалось о девяти погибших.
Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поиск пропавших.
Полтора месяца назад сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения в бразильском городе Петрополис, в результате погибли свыше 230 человек.
Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:52
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек
 
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