https://ria.ru/20220403/zhertvy-1781501676.html
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек - РИА Новости, 03.04.2022
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек
Число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Рио-де-Жанейро выросло до 14, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T01:40
2022-04-03T01:40
2022-04-03T01:58
в мире
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87f5cc7daf41d968f1d9c42fdbddb7fa.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Рио-де-Жанейро выросло до 14, сообщает новостной портал G1."Число погибших из-за дождей выросло до 14, числятся пропавшими пять человек", — отмечает СМИ.Ранее сообщалось о девяти погибших.Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поиск пропавших.Полтора месяца назад сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения в бразильском городе Петрополис, в результате погибли свыше 230 человек.
https://ria.ru/20220218/braziliya-1773558416.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b8997daf5f49ce8310667a618d900e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия
01:40 03.04.2022 (обновлено: 01:58 03.04.2022)
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек
G1: число погибших в результате сильных дождей в Бразилии выросло до 14 человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр — РИА Новости.
Число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Рио-де-Жанейро выросло до 14, сообщает новостной портал G1
.
"Число погибших из-за дождей выросло до 14, числятся пропавшими пять человек", — отмечает СМИ.
Ранее сообщалось о девяти погибших.
Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поиск пропавших.
Полтора месяца назад сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения в бразильском городе Петрополис, в результате погибли свыше 230 человек.