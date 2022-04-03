https://ria.ru/20220403/zelenskiy-1781579391.html

Зеленский позвал Меркель и Саркози в Бучу

Зеленский позвал Меркель и Саркози в Бучу - РИА Новости, 03.04.2022

Зеленский позвал Меркель и Саркози в Бучу

Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча Киевской области после... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:33

2022-04-03T22:33

2022-04-03T22:33

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча Киевской области после появления видео, которое в Минобороны РФ уже охарактеризовали как постановку и провокацию, а также хочет обсуждения на Совбезе ООН действий России на Украине.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками."Приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России", - сказал Зеленский в обращении.По его словам, все обвинения в адрес России в связи со спецоперацией на Украине будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник, он намерен проинформировать о них всех партнеров Киева. Зеленский отметил, что он хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов.Он также заявил, что Киев не должен был просить предоставить Украине оружие, его, по его мнению, должны были предоставить и так.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781573640.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, владимир зеленский, ангела меркель, николя саркози