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Украинские националисты удерживают в заложниках 6,5 тысячи иностранцев - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские националисты удерживают в заложниках 6,5 тысячи иностранцев
Украинские националисты удерживают в заложниках 6,5 тысячи иностранцев - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские националисты удерживают в заложниках 6,5 тысячи иностранцев
Украинские националисты до сих пор удерживают в заложниках в качестве живого щита более 6,5 тысячи иностранных граждан, в портах заблокировано 67 иностранных... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:36
2022-04-03T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские националисты до сих пор удерживают в заложниках в качестве живого щита более 6,5 тысячи иностранных граждан, в портах заблокировано 67 иностранных судов, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 546 иностранных граждан из 19 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море",- сказал Мизинцев.Он также напомнил, что Вооруженные силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора транслируется круглосуточно каждые 15 минут по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках."В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины",- заявил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
21:36 03.04.2022
 
Украинские националисты удерживают в заложниках 6,5 тысячи иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские националисты до сих пор удерживают в заложниках в качестве живого щита более 6,5 тысячи иностранных граждан, в портах заблокировано 67 иностранных судов, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 546 иностранных граждан из 19 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море",- сказал Мизинцев.
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Вчера, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
Он также напомнил, что Вооруженные силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора транслируется круглосуточно каждые 15 минут по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.
"В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины",- заявил Мизинцев.
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31 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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