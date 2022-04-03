https://ria.ru/20220403/zalozhniki-1781498983.html

Минобороны эвакуирует иностранцев, находящихся в заложниках в Мариуполе

Минобороны эвакуирует иностранцев, находящихся в заложниках в Мариуполе - РИА Новости, 03.04.2022

Минобороны эвакуирует иностранцев, находящихся в заложниках в Мариуполе

В соответствии с просьбой президента Турции Реджепа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину принято решение помочь эвакуации иностранцев, находящихся в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T00:21

2022-04-03T00:21

2022-04-03T08:46

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

украина

мариуполь

вооруженные силы рф

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В соответствии с просьбой президента Турции Реджепа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину принято решение помочь эвакуации иностранцев, находящихся в заложниках у боевиков нацбатов в Мариуполе, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба России по гумреагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.Он уточнил, что для проведения гуманитарной операции с 00.00 мск 3 апреля Вооруженные силы открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения.Из Бердянска иностранные граждане могут эвакуироваться по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом. При этом Россия готова обеспечить заход и выход судов для эвакуации в порт Бердянска."Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключении угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", — подчеркнул начальник НЦУО.По его словам, российская сторона обращается ко всем международным организациям, в том числе МККК, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев с целью обязать киевские власти до 3.00 мск 3 апреля письменно уведомить о готовности к проведению эвакуации межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, турецкую сторону, МККК и УВКБ ООН.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220402/kolonna-1781491199.html

https://ria.ru/20220402/iskander-1781481898.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, украина, мариуполь, вооруженные силы рф, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, россия, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, москва