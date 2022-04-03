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Британия направит вооружение Украине для защиты Одессы, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.04.2022
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Британия направит вооружение Украине для защиты Одессы, сообщило СМИ
Британия направит вооружение Украине для защиты Одессы, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.04.2022
Британия направит вооружение Украине для защиты Одессы, сообщило СМИ
Власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T02:55
2022-04-03T02:55
в мире
бен уоллес
сергей рудской
владимир путин
россия
киев
вооруженные силы рф
великобритания
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ЛОНДОН, 3 апр — РИА Новости. Власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооруженных сил, пишет газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве.Как пишет издание, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoons, которые используются королевским флотом Британии, ракетах с датчиками, которые могут нацеливаться на корабли, дислоцированные у побережья Украины, а также противобатарейных средствах для уничтожения приближающихся артиллерийских снарядов."Великобритания также направит (Украине) так называемые барражирующие боеприпасы наподобие дронов-камикадзе Switchblade, которые передали Киеву США", — пишет издание. По данным источника, ранее Британия планировала направить ракеты Brimstone для установки на украинских кораблях, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, а Лондон, "скорее, будет способствовать поставкам противокорабельных ракет от других западных партнеров".Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания и ее союзники по итогам состоявшейся конференции доноров договорились поставлять Украине больше летального оружия. По его словам, в некоторых случаях это будут поставки из своих запасов, а в некоторых — страны будут выделять деньги, чтобы дать возможность купить летальное оружие там, где есть возможность.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781489433.html
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в мире, бен уоллес, сергей рудской, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, великобритания, борис джонсон, украина, одесса, лондон
02:55 03.04.2022
 
Британия направит вооружение Украине для защиты Одессы, сообщило СМИ

Times: власти Великобритании намерены направить вооружение Украине для защиты Одессы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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ЛОНДОН, 3 апр — РИА Новости. Власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооруженных сил, пишет газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Украинцы просили предоставить им помощь с летальным вооружением для района Черного моря. У нас есть список того, что им необходимою. Мы пытаемся по возможности предоставить это", — заявил изданию высокопоставленный правительственный чиновник. По его словам, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в отличие от его коллег в Германии и Франции, которые воздерживаются от отправки военной помощи до того, как в Одессе действительно начнутся боевые действия, заявил, что "(Владимир) Зеленский получит все, что он запрашивает, если это есть" у Британии.

Как пишет издание, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoons, которые используются королевским флотом Британии, ракетах с датчиками, которые могут нацеливаться на корабли, дислоцированные у побережья Украины, а также противобатарейных средствах для уничтожения приближающихся артиллерийских снарядов.
"Великобритания также направит (Украине) так называемые барражирующие боеприпасы наподобие дронов-камикадзе Switchblade, которые передали Киеву США", — пишет издание. По данным источника, ранее Британия планировала направить ракеты Brimstone для установки на украинских кораблях, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, а Лондон, "скорее, будет способствовать поставкам противокорабельных ракет от других западных партнеров".
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания и ее союзники по итогам состоявшейся конференции доноров договорились поставлять Украине больше летального оружия. По его словам, в некоторых случаях это будут поставки из своих запасов, а в некоторых — страны будут выделять деньги, чтобы дать возможность купить летальное оружие там, где есть возможность.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреБен УоллесСергей РудскойВладимир ПутинРоссияКиевВооруженные силы РФВеликобританияБорис ДжонсонУкраинаОдессаЛондон
 
 
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