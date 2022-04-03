https://ria.ru/20220403/ukraina-1781512880.html

Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное

Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное - РИА Новости, 03.04.2022

Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное

Жители города Рубежное, на окраинах которого до сих пор идут бои, остро нуждаются в лекарствах, сообщила РИА Новости волонтер-медик из Рубежного Светлана. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:21

2022-04-03T09:21

2022-04-03T09:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

рубежное

луганская область

северодонецк

признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное, на окраинах которого до сих пор идут бои, остро нуждаются в лекарствах, сообщила РИА Новости волонтер-медик из Рубежного Светлана.Ранее город из-за боевых действий остался без электро-, газо- и водоснабжения."Сложная обстановка в городе с лекарствами, лекарств нет, ездили в Россию покупали лекарства за свой счет. У меня на приеме было, когда я была на приеме в школе (в бомбоубежище школы живут люди – ред.), когда не ездила между городами, было 700 человек в день", - рассказывает она.Тажке волонтер уточнила, что люди нуждаются в первую очередь в лекарствах, принимаемых при сахарном диабете, астме, нужны также регуляторы давления, сердечные препараты. Жители города выстраиваются в очереди к машине с медиками, которые ездят по дворам и раздают лекарства.На окраинах города Рубежное в настоящее время идут бои между силами ЛНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.

https://ria.ru/20220403/vooruzhenie-1781502791.html

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луганская область

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, рубежное, луганская область, северодонецк, признание днр и лнр в россии