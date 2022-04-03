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Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781512880.html
Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное
Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное - РИА Новости, 03.04.2022
Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное
Жители города Рубежное, на окраинах которого до сих пор идут бои, остро нуждаются в лекарствах, сообщила РИА Новости волонтер-медик из Рубежного Светлана. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:21
2022-04-03T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
рубежное
луганская область
северодонецк
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное, на окраинах которого до сих пор идут бои, остро нуждаются в лекарствах, сообщила РИА Новости волонтер-медик из Рубежного Светлана.Ранее город из-за боевых действий остался без электро-, газо- и водоснабжения."Сложная обстановка в городе с лекарствами, лекарств нет, ездили в Россию покупали лекарства за свой счет. У меня на приеме было, когда я была на приеме в школе (в бомбоубежище школы живут люди – ред.), когда не ездила между городами, было 700 человек в день", - рассказывает она.Тажке волонтер уточнила, что люди нуждаются в первую очередь в лекарствах, принимаемых при сахарном диабете, астме, нужны также регуляторы давления, сердечные препараты. Жители города выстраиваются в очереди к машине с медиками, которые ездят по дворам и раздают лекарства.На окраинах города Рубежное в настоящее время идут бои между силами ЛНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.
https://ria.ru/20220403/vooruzhenie-1781502791.html
рубежное
луганская область
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в мире, здоровье - общество, рубежное, луганская область, северодонецк, признание днр и лнр в россии
09:21 03.04.2022 (обновлено: 09:41 03.04.2022)
 
Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное

Волонтер: жителям города Рубежное, за который идут бои, не хватает лекарств

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное, на окраинах которого до сих пор идут бои, остро нуждаются в лекарствах, сообщила РИА Новости волонтер-медик из Рубежного Светлана.
Ранее город из-за боевых действий остался без электро-, газо- и водоснабжения.
"Сложная обстановка в городе с лекарствами, лекарств нет, ездили в Россию покупали лекарства за свой счет. У меня на приеме было, когда я была на приеме в школе (в бомбоубежище школы живут люди – ред.), когда не ездила между городами, было 700 человек в день", - рассказывает она.
Тажке волонтер уточнила, что люди нуждаются в первую очередь в лекарствах, принимаемых при сахарном диабете, астме, нужны также регуляторы давления, сердечные препараты. Жители города выстраиваются в очереди к машине с медиками, которые ездят по дворам и раздают лекарства.
На окраинах города Рубежное в настоящее время идут бои между силами ЛНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоРубежноеЛуганская областьСеверодонецкПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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