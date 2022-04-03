09:21 03.04.2022 (обновлено: 09:41 03.04.2022)
Волонтер сообщил о нехватке лекарств в городе Рубежное
Волонтер: жителям города Рубежное, за который идут бои, не хватает лекарств
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное, на окраинах которого до сих пор идут бои, остро нуждаются в лекарствах, сообщила РИА Новости волонтер-медик из Рубежного Светлана.
Ранее город из-за боевых действий остался без электро-, газо- и водоснабжения.
"Сложная обстановка в городе с лекарствами, лекарств нет, ездили в Россию покупали лекарства за свой счет. У меня на приеме было, когда я была на приеме в школе (в бомбоубежище школы живут люди – ред.), когда не ездила между городами, было 700 человек в день", - рассказывает она.
Тажке волонтер уточнила, что люди нуждаются в первую очередь в лекарствах, принимаемых при сахарном диабете, астме, нужны также регуляторы давления, сердечные препараты. Жители города выстраиваются в очереди к машине с медиками, которые ездят по дворам и раздают лекарства.
На окраинах города Рубежное в настоящее время идут бои между силами ЛНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.