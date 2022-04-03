https://ria.ru/20220403/ugroza-1781504421.html

Трамп назвал самую большую внутреннюю угрозу для США

Трамп назвал самую большую внутреннюю угрозу для США - РИА Новости, 03.04.2022

Трамп назвал самую большую внутреннюю угрозу для США

на митинге сторонников в штате Мичиган. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T04:33

2022-04-03T04:33

2022-04-03T08:42

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

вашингтон

мичиган

россия

китай

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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. США угрожают не Россия и Китай, а политики внутри страны, заявил бывший американский президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Мичиган.Он призвал собравшихся вернуть контроль над конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп, который пока не высказывал однозначного намерения участвовать в следующих выборах президента, дал оптимистичный прогноз республиканской партии на 2024 год. "Мы вернем Белый дом", — сказал политик.На промежуточных выборах 8 ноября 2022 года американцы будут голосовать за кандидатов на все 435 мест в палате представителей, лишь незначительный перевес в которой есть у демократической партии, и выбирать 35 человек в сенат, где сейчас у обоих партий по 50 мандатов. Контроль над конгрессом значительно облегчит президенту Джо Байдену претворение своей повестки в жизнь, а вот отсутствие такового усложнит и без того непростое согласование его инициатив.

https://ria.ru/20220403/biden-1781503535.html

сша

вашингтон

мичиган

россия

китай

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Никита Стома

в мире, джо байден, дональд трамп, сша, вашингтон, мичиган, россия, китай