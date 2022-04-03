04:33 03.04.2022 (обновлено: 08:42 03.04.2022)
Трамп назвал самую большую внутреннюю угрозу для США
Экс-президент США Трамп заявил, что стране угрожают не Россия и Китай, а ее политики
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. США угрожают не Россия и Китай, а политики внутри страны, заявил бывший американский президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Мичиган.
"Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая", — сказал он.
Он призвал собравшихся вернуть контроль над конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп, который пока не высказывал однозначного намерения участвовать в следующих выборах президента, дал оптимистичный прогноз республиканской партии на 2024 год. "Мы вернем Белый дом", — сказал политик.
На промежуточных выборах 8 ноября 2022 года американцы будут голосовать за кандидатов на все 435 мест в палате представителей, лишь незначительный перевес в которой есть у демократической партии, и выбирать 35 человек в сенат, где сейчас у обоих партий по 50 мандатов. Контроль над конгрессом значительно облегчит президенту Джо Байдену претворение своей повестки в жизнь, а вот отсутствие такового усложнит и без того непростое согласование его инициатив.