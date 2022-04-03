https://ria.ru/20220403/turtsiya-1781521372.html

Турция заявила, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы"

Турция заявила, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" - РИА Новости, 03.04.2022

Турция заявила, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы"

Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" в Черном море. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:51

2022-04-03T10:51

2022-04-03T11:15

в мире

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россия

одесса

черноморск

минобороны турции

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вмс турции

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АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" в Черном море.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet."Наше командование минной эскадрильи и наши подводные группы (SAS), элитное подразделение наших военно-морских сил, принимают все меры предосторожности против минной угрозы, которая может возникнуть в наших морях, с помощью имеющихся у них средств и возможностей. Мины уничтожаются с большой осторожностью после обнаружения и диагностики", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

https://ria.ru/20220403/krym-1781501029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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