https://ria.ru/20220403/turtsiya-1781521372.html
Турция заявила, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы"
Турция заявила, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" - РИА Новости, 03.04.2022
Турция заявила, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы"
Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" в Черном море. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:51
2022-04-03T10:51
2022-04-03T11:15
в мире
турция
россия
одесса
черноморск
минобороны турции
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вмс турции
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АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" в Черном море.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet."Наше командование минной эскадрильи и наши подводные группы (SAS), элитное подразделение наших военно-морских сил, принимают все меры предосторожности против минной угрозы, которая может возникнуть в наших морях, с помощью имеющихся у них средств и возможностей. Мины уничтожаются с большой осторожностью после обнаружения и диагностики", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
https://ria.ru/20220403/krym-1781501029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, одесса, черноморск, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции, признание днр и лнр в россии
10:51 03.04.2022 (обновлено: 11:15 03.04.2022)
Турция заявила, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы"
Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы"