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Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 03.04.2022
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Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 03.04.2022
Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, в работах задействовано 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:16
2022-04-03T17:16
общество
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, в работах задействовано 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам."Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток" для беспрепятственного пропуска талых вод. В течение всего светового дня идут работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - сообщается в документе.
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общество, городское хозяйство москвы, снегопад в москве, москва
17:16 03.04.2022
 
Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Десять тысяч единиц техники задействовали в ликвидации последствий снегопада в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве
Мужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, в работах задействовано 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С начала снегопада прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 23 см. Городские службы круглосуточно очищают город от снега. В работах задействовано 10 тысяч единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток" для беспрепятственного пропуска талых вод. В течение всего светового дня идут работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - сообщается в документе.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыСнегопад в МосквеМосква
 
 
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