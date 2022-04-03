https://ria.ru/20220403/snegopad-1781553997.html

Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 03.04.2022

Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, в работах задействовано 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:16

2022-04-03T17:16

2022-04-03T17:16

общество

городское хозяйство москвы

снегопад в москве

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, в работах задействовано 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам."Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток" для беспрепятственного пропуска талых вод. В течение всего светового дня идут работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - сообщается в документе.

москва

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, городское хозяйство москвы, снегопад в москве, москва