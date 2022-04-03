Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Десять тысяч единиц техники задействовали в ликвидации последствий снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве
Мужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, в работах задействовано 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С начала снегопада прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 23 см. Городские службы круглосуточно очищают город от снега. В работах задействовано 10 тысяч единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток" для беспрепятственного пропуска талых вод. В течение всего светового дня идут работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - сообщается в документе.