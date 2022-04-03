https://ria.ru/20220403/snegopad-1781515396.html

Снежный покров в Москве сейчас вдвое выше нормы, заявил синоптик

Снежный покров в Москве сейчас вдвое выше нормы, заявил синоптик - РИА Новости, 03.04.2022

Снежный покров в Москве сейчас вдвое выше нормы, заявил синоптик

Снежный покров в Москве вырос на 21 сантиметр и сейчас он вдвое выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:50

2022-04-03T09:50

2022-04-03T10:11

общество

москва

погода

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

новая москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Снежный покров в Москве вырос на 21 сантиметр и сейчас он вдвое выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве высота сугробов если вчера была 10 сантиметров, то сейчас, на утро воскресенья, 31 сантиметр. То есть, снежный покров вырос на 21 сантиметр. Это, конечно, не рекорд снежного покрова для третьего апреля, поскольку рекорд у нас 55 сантиметров - 1895 год. Но в любом случае, во-первых, это в два раза выше положенной нормы в 15 сантиметров", - сказал Тишковец РИА Новости.Он добавил, что нынешние показатели - это норма для 22 февраля."Причём, в Подмосковье местами, например, в Михайловском в Новой Москве - 38 сантиметров снежного покрова, это самый высокий показатель в Подмосковье", - отметил Тишковец.По его словам, это не последние снегопады, но прироста снежного покрова больше не будет."С каждым днем сугробы будут таять и сойдут на нет, как и положено по климату во второй декаде апреля", - заверил Тишковец.

https://ria.ru/20220402/sneg-1781492337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода, центр "фобос", московская область (подмосковье), новая москва, евгений тишковец