17:13 03.04.2022 (обновлено: 18:34 03.04.2022)
Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы
Очевидцы рассказали, что жители Рубежного в ЛНР хоронят погибших во дворах домов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное в ЛНР, где на окраинах еще идут бои, из-за постоянных обстрелов хоронят погибших во дворах многоквартирных домов, сообщили РИА Новости жители города.
Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. В настоящее время за город идут бои между союзными силами РФ и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Город остался без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
"Здесь девочка, 16 лет, вот крестик. А рядом - бабушка, без креста", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР, демонстрируя журналистам недавние захоронения в Восьмом микрорайоне в северной части города. Он уточнил, что подобных захоронений в Рубежном уже много, могилы копают в основном военные.
Как сообщил РИА Новости глава Рубежного Сергей Хортив, после окончания военных действий эти захоронения перенесут на городские кладбища. Местные жители также в этом уверены. "На кладбище пока не разрешают хоронить (из-за постоянных обстрелов в той части города – ред.)… Хотя бы побыстрее освободили, чтоб мы спокойны были", - рассказала РИА Новости пожилая жительница Рубежного Антонина Карпухина.
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