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Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы - РИА Новости, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/rubezhnoe-1781553744.html
Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы
Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы - РИА Новости, 03.04.2022
Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы
Жители города Рубежное в ЛНР, где на окраинах еще идут бои, из-за постоянных обстрелов хоронят погибших во дворах многоквартирных домов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:13
2022-04-03T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное в ЛНР, где на окраинах еще идут бои, из-за постоянных обстрелов хоронят погибших во дворах многоквартирных домов, сообщили РИА Новости жители города.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. В настоящее время за город идут бои между союзными силами РФ и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Город остался без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах."Здесь девочка, 16 лет, вот крестик. А рядом - бабушка, без креста", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР, демонстрируя журналистам недавние захоронения в Восьмом микрорайоне в северной части города. Он уточнил, что подобных захоронений в Рубежном уже много, могилы копают в основном военные.Как сообщил РИА Новости глава Рубежного Сергей Хортив, после окончания военных действий эти захоронения перенесут на городские кладбища. Местные жители также в этом уверены. "На кладбище пока не разрешают хоронить (из-за постоянных обстрелов в той части города – ред.)… Хотя бы побыстрее освободили, чтоб мы спокойны были", - рассказала РИА Новости пожилая жительница Рубежного Антонина Карпухина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, рубежное, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
17:13 03.04.2022 (обновлено: 18:34 03.04.2022)
 
Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы

Очевидцы рассказали, что жители Рубежного в ЛНР хоронят погибших во дворах домов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное в ЛНР, где на окраинах еще идут бои, из-за постоянных обстрелов хоронят погибших во дворах многоквартирных домов, сообщили РИА Новости жители города.
Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. В настоящее время за город идут бои между союзными силами РФ и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Город остался без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
"Здесь девочка, 16 лет, вот крестик. А рядом - бабушка, без креста", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР, демонстрируя журналистам недавние захоронения в Восьмом микрорайоне в северной части города. Он уточнил, что подобных захоронений в Рубежном уже много, могилы копают в основном военные.
Как сообщил РИА Новости глава Рубежного Сергей Хортив, после окончания военных действий эти захоронения перенесут на городские кладбища. Местные жители также в этом уверены. "На кладбище пока не разрешают хоронить (из-за постоянных обстрелов в той части города – ред.)… Хотя бы побыстрее освободили, чтоб мы спокойны были", - рассказала РИА Новости пожилая жительница Рубежного Антонина Карпухина.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году.
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