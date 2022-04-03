https://ria.ru/20220403/rubezhnoe-1781553744.html

Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы

Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы - РИА Новости, 03.04.2022

Жители Рубежного в ЛНР хоронят родных во дворах домов, рассказали очевидцы

Жители города Рубежное в ЛНР, где на окраинах еще идут бои, из-за постоянных обстрелов хоронят погибших во дворах многоквартирных домов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:13

2022-04-03T17:13

2022-04-03T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

россия

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное в ЛНР, где на окраинах еще идут бои, из-за постоянных обстрелов хоронят погибших во дворах многоквартирных домов, сообщили РИА Новости жители города.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. В настоящее время за город идут бои между союзными силами РФ и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Город остался без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах."Здесь девочка, 16 лет, вот крестик. А рядом - бабушка, без креста", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР, демонстрируя журналистам недавние захоронения в Восьмом микрорайоне в северной части города. Он уточнил, что подобных захоронений в Рубежном уже много, могилы копают в основном военные.Как сообщил РИА Новости глава Рубежного Сергей Хортив, после окончания военных действий эти захоронения перенесут на городские кладбища. Местные жители также в этом уверены. "На кладбище пока не разрешают хоронить (из-за постоянных обстрелов в той части города – ред.)… Хотя бы побыстрее освободили, чтоб мы спокойны были", - рассказала РИА Новости пожилая жительница Рубежного Антонина Карпухина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

рубежное

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, рубежное, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр