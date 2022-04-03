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Биография Марка Розовского

Биография Марка Розовского - РИА Новости, 03.04.2022

Биография Марка Розовского

Художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Григорьевич Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T03:01

2022-04-03T03:01

2022-04-03T03:01

справки

марк розовский

у никитских ворот (театр)

россия

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Художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Григорьевич Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском. Его родители окончили Московский инженерно-строительный институт и переехали на Камчатку в начале 1930-х годов. Когда Розовскому было шесть месяцев, его отец был арестован и 18 лет провел в лагерях. В 1938 году бабушка перевезла внука в Москву. Через некоторое время в столицу перебралась его мать. Вскоре она формально вышла замуж за своего сослуживца Розовского и дала эту фамилию сыну.В 1955 году после окончания школы Марк Розовский поступил на факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который окончил в 1960 году. В 1964 году окончил Высшие сценарные курсы (ныне Высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Г.Н. Данелии).В 1958 году, еще во время учебы в университете, Розовский стал художественным руководителем студенческого театра МГУ "Наш дом", закрытого по цензурным соображениям в 1969 году. Актерами студии были Семен Фарада, Александр Филиппенко, Михаил Филиппов, Геннадий Хазанов, писательница Людмила Петрушевская, журналисты Алексей Симонов и Анатолий Макаров и др. Музыку к спектаклям писал Максим Дунаевский, а оформлял их Михаил Ушац. Авторами студии были Григорий Горин, Аркадий Арканов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт, Виктор Славкин.За годы работы в студии Розовским были поставлены новаторские эстрадные представления: "Мы строим наш дом" (1959), "Прислушайтесь – время!" (1962), "Наш дом – ваш дом" (1963), "Старье берем и показываем" (1965), "Вечер русской сатиры" (1966). Широкую известность получила постановка Розовского своей пьесы "Целый вечер, как проклятые" (1964) – первый опыт в стиле театра абсурда, отмеченный премией на I Всесоюзном фестивале студенческих театров эстрадных миниатюр в Москве (1966) и "Золотой маской" на фестивале в Варшаве (Польша), – а также театрализованное представление "Сказание про царя Макса-Емельяна" (1968).В 1971-1974 годы был научным сотрудником Государственного Литературного музея, где работал как режиссер театра.В 1974-1975 годах Марк Розовский – главный режиссер Московского "Мюзик-Холла".С 1978 по 1982 год Марк Розовский работал режиссером самодеятельного театрального коллектива в Центральном Доме культуры медицинских работников. В 1982 году он организовал здесь новый любительский коллектив – театр-студию "У Никитских ворот", которому в будущем суждено было стать главным театром Марка Розовского. Дата премьеры первого спектакля этой студии "Доктор Чехов" – 27 марта 1983 года – стала датой рождения Московского театра "У Никитских ворот". В 1991 году театр-студия "У Никитских ворот" под руководством Марка Розовского получил статус государственного театра.С первых дней существования для Марка Розовского это был авторский театр. Помимо классических форм спектаклей (драма, комедия, трагедия) в репертуаре широко представлены жанровые: театральные композиции, философские притчи, трагифарс, музыкальные шоу, литературно-музыкальные представления и др. За почти сорокалетнюю историю на сцене Московского театра "У Никитских ворот" было поставлено свыше 170 театральных постановок, из них около 100 – это режиссерские работы Марка Розовского.Розовский – режиссер большого количества спектаклей театра, поставленных им по произведениям великих классиков отечественной литературы, в числе которых "Доктор Чехов" (1983) и "Дядя Ваня" (1993) по Антону Чехову; "Мертвые души" (1990), "Как поссорился И.И. с И.Н." (2009) Николая Гоголя; "Крокодильня" (2004) по Федору Достоевскому; "Два Набокова" (1994) по Владимиру Набокову; "Пир во время чумы" (1999), "Моцарт и Сальери" (2012), "Лента поэзии. Пушкин" (2019) по Александру Пушкину; "Дело корнета Елагина"(2012) по Ивану Бунину; "Горе без ума" (2017) Александра Грибоедова и др.Марком Розовским также созданы спектакли по произведениям советских и российских писателей и поэтов, многие из которых стали классиками отечественной литературы: "Роман о девочках" (1989) по Владимиру Высоцкому; "Сказание про царя Макса-Емельяна" (2008) Семена Кирсанова; "Мрамор. Представление" (2009) по Иосифу Бродскому; "Незабудки" (2009) Людмилы Улицкой; "Будь здоров, школяр!" (2010) по Булату Окуджаве; "Метель" (2011) Владимира Сорокина; "Похороните меня за плинтусом" (2014) Павла Санаева; "… и цирк!" (2017) по Василию Шукшину и др.Среди постановок Розовского по произведениям зарубежной классики: "Ромео и Джульетта" (1996, новая постановка – 2018) и "Гамлет" (2013) по пьесам Уильяма Шекспира; восточная сказка по трагедии Джорджа Байрона "Сарданапал" (2003); драма Августа Стриндберга "Пеликан" (2006), спектакль "Мирандолина" по комедии Карло Гольдони "Трактирщица" (2011); пьесы Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" (2014) и "Стеклянный зверинец" (2019) др.Марк Розовский является автором пьес и инсценировок большинства своих спектаклей, а также автором либретто и музыки к музыкальным постановкам.Среди наиболее известных спектаклей, поставленных по его пьесам: "Красный уголок" (1983), "Концерт Высоцкого в НИИ" (1987), театральная фантазия памяти режиссера Всеволода Мейерхольда "Триумфальная площадь" (1991), театрализованное песенное шоу во дворе театра "Песни нашего двора" (1996), документальные драмы – "Харбин-34" (2014), "Человек-волк" (2016), "Папа, мама, я и Сталин" (2017) и др.Марк Розовский создал абсолютно новые формы инсценировки мировой классики, превратив в мюзиклы "Бедную Лизу" Николая Карамзина, "Холстомера" Льва Толстого, "Гамбринус" Александра Куприна, "Обломова" Ивана Гончарова, "Капитанскую дочку" Александра Пушкина, "Парфюмера" Патрика Зюскинда, "Милого друга" Ги де Мопассана, "Пляшущих человечков" Артура Конан Дойла и др.Марк Розовский – единственный советский и российский драматург и композитор, чей мюзикл Strider ("История лошади") исполнялся на Бродвее – на сцене театра Хелен Хейс (сезон 1979/1980). Эта пьеса с успехом обошла многие сцены мира, была поставлена в Национальном Театре Лондона (Англия), Статстеатре Стокгольма (Швеция), Королевском театре Копенгагена (Дания), в Японии, Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Австрии.Интерес за рубежом вызывали и другие пьесы Розовского: пьеса "Кафка. Отец и сын" по произведениям Франца Кафки с успехом дважды была поставлена в театре "Ла Мама" в Нью-Йорке (США), "Красный уголок" – в Бонне и Дюссельдорфе (Германия).Марк Розовский активно сотрудничает с российскими и зарубежными театрами. Им были осуществлены постановки спектаклей: во МХАТе им. М. Горького; в Московском театре миниатюр; в МХТ имени А.П. Чехова; в Центральном театре кукол С.В. Образцова, в московском ТЮЗе, в Большом Драматическом театре имени М. Горького (ныне – им. Г. А. Товстоногова), в Санкт-Петербургском театре юного зрителя имени А.А. Брянцева; в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии; в Ростовском государственном музыкальном театре; во Владикавказском Русском академическом театре им. Евгения Вахтангова; в Белгородском Государственном академическом драматическом театре имени М.С. Щепкина; в Ростовском Музыкальном театре.Как режиссер-постановщик Розовский работал и за рубежом: в Театре Польском в городе Вроцлав (Польша), в Высшей театральной школе города Тель-Авива (Израиль), в Русско-американском музыкальном театре "Блуждающие звезды" в Нью-Йорке (США) и др.Розовский написал сценарии к нескольким кинофильмам, самым популярным среди которых стала музыкальная картина "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). В фильме "Страсти по Владимиру" (1990) выступил не только как сценарист, но и режиссер.Как актер сыграл роли в фильме "Синие зайцы, или Музыкальное путешествие" (1972), в телесериале "Тяжелый песок" (2008) и в короткометражном фильме "Человек" (2012). Розовский – автор многих прозаических и поэтических книг, в том числе о театре: "Режиссер зрелища" (1973), "Самоотдача" (1976), "Превращение" (1983), "Театр из ничего" (1989), "Чтение "Дяди Вани" (1996), "К Чехову" (2003), "Дело о конокрадстве" (2006), "Изобретение театра" (2010), "Поймали птичку голосисту..." (2014), "Ставлю "Гамлета" (2015).Среди поэтических сборников Розовского – "Яблокони" (2012), "Альбом Дон Жуана" (2015), "Кошерная тетрадь" (2018).Марк Розовский преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, актерское мастерство и режиссуру в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), в Высшей школе кино и телевидения "Останкино", более 10 лет руководил курсом актерского мастерства в Институте русского театра.По своей первой специальности – журналист – Марк Розовский начал трудиться еще с конца 1950-х годов, работал на Всесоюзном радио, в журнале "Юность", "Литературной газете". В 1979-1980 годах он участвовал в самиздатовском альманахе "Метрополь". Им опубликованы сотни статей в периодической печати и литературно-художественных журналах.Марк Розовский является членом Союза театральных деятелей Российской Федерации, входит в секретариат Союза писателей Москвы. Народный артист РФ (2004). Награжден орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012). Имеет Благодарность президента Российской Федерации (2002), министра культуры России (2002); отмечен Почетной грамотой правительства Москвы (2002). Лауреат премии "Хрустальная Турандот" (1993) за постановку "Дяди Вани" Антона Чехова; премии "Литературной газеты" "Золотой теленок" ("Клуба 12 стульев") (дважды – 1974, 1996); премии Союза писателей Москвы "Венец" (2001) и др.Марк Розовский трижды (2009, 2012, 2016) получал призы престижного Международного фестиваля мюзиклов, проходящего ежегодно в городе Тэгу в Южной Корее за постановку российских мюзиклов "Бедная Лиза", "История лошади" и "Гамбринус".Розовский женат на Татьяне Ревзиной, которая занимает должность директора Театра "У Никитских ворот". У режиссера сын и две дочери. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, марк розовский, у никитских ворот (театр), россия