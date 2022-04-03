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Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/raneniya-1781552387.html
Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 03.04.2022
Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель ранен в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:59
2022-04-03T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сцкк
россия
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1953 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Донецка (поселок шахты "Трудовская") по адресу улица Федеративная, 17", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, пострадавший был доставлен в травматологическое отделение городской больницы № 24.Поселок шахты "Трудовская" находится в Петровском районе Донецка. Он расположен на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения к востоку от города Марьинка подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, сцкк, россия, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
16:59 03.04.2022
 
Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками

ДНР в СЦКК: мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1953 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Донецка (поселок шахты "Трудовская") по адресу улица Федеративная, 17", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, пострадавший был доставлен в травматологическое отделение городской больницы № 24.
Поселок шахты "Трудовская" находится в Петровском районе Донецка. Он расположен на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения к востоку от города Марьинка подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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