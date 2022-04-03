https://ria.ru/20220403/predpriyatiya-1781504706.html

В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам

В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам - РИА Новости, 03.04.2022

В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам

Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, поскольку никто больше них не... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T05:23

2022-04-03T05:23

2022-04-03T05:40

экономика

владимир путин

дмитрий медведев

украина

россия

сша

сергей глазьев

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.В то же время некоторые компании транслируют желание со временем возобновить свою деятельность в России.

https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html

украина

россия

сша

москва

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, владимир путин, дмитрий медведев, украина, россия, сша, сергей глазьев, общество, москва