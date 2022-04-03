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В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам - РИА Новости, 03.04.2022
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В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам
В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам - РИА Новости, 03.04.2022
В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам
Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, поскольку никто больше них не... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T05:23
2022-04-03T05:40
экономика
владимир путин
дмитрий медведев
украина
россия
сша
сергей глазьев
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.В то же время некоторые компании транслируют желание со временем возобновить свою деятельность в России.
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экономика, владимир путин, дмитрий медведев, украина, россия, сша, сергей глазьев, общество, москва
05:23 03.04.2022 (обновлено: 05:40 03.04.2022)
 
В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам

Министр ЕЭК Глазьев: остановившиеся в России предприятия надо передать сотрудникам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
"Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями", — сказал Глазьев.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
В то же время некоторые компании транслируют желание со временем возобновить свою деятельность в России.
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