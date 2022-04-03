https://ria.ru/20220403/polsha-1781547017.html

Слова Качиньского направлены на демонстрацию лояльности США, заявил Слуцкий

Слова Качиньского направлены на демонстрацию лояльности США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.04.2022

Слова Качиньского направлены на демонстрацию лояльности США, заявил Слуцкий

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления вице-премьера Польши Ярослава Качиньского об атомном оружии не имеют ничего РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T15:45

2022-04-03T15:45

2022-04-03T15:45

в мире

россия

польша

варшава

ярослав качиньский

сша

welt

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления вице-премьера Польши Ярослава Качиньского об атомном оружии не имеют ничего общего с безопасностью его страны, а направлены на демонстрацию лояльности СШАПольский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США."Хотелось бы уточнить - точно ли Качиньский возглавляет комитет по национальной безопасности? Потому что подобные заявления не имеют ничего общего с безопасностью его страны, а скорее направлены на демонстрацию лояльности США. В погоне за дивидендами от "торговли русофобией" Варшава, похоже, готова на откровенные и безрассудные провокации, которые могут угрожать не только России, но и всей Европе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик также напомнил, что напряжение на европейском континенте начало расти, в том числе после размещения американских ПРО в Польше - "шага, не имеющего тогда под собой никаких объективных оснований, кроме как продвижения вооружений США к российским границам"."Неужели польских политиков история современности так ничему и не учит?" - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20220403/kachinskiy-1781521664.html

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польша

варшава

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, польша, варшава, ярослав качиньский, сша, welt, леонид слуцкий (политик), госдума рф