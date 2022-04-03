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Слова Качиньского направлены на демонстрацию лояльности США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.04.2022
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Слова Качиньского направлены на демонстрацию лояльности США, заявил Слуцкий
Слова Качиньского направлены на демонстрацию лояльности США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.04.2022
Слова Качиньского направлены на демонстрацию лояльности США, заявил Слуцкий
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления вице-премьера Польши Ярослава Качиньского об атомном оружии не имеют ничего РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T15:45
2022-04-03T15:45
в мире
россия
польша
варшава
ярослав качиньский
сша
welt
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления вице-премьера Польши Ярослава Качиньского об атомном оружии не имеют ничего общего с безопасностью его страны, а направлены на демонстрацию лояльности СШАПольский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США."Хотелось бы уточнить - точно ли Качиньский возглавляет комитет по национальной безопасности? Потому что подобные заявления не имеют ничего общего с безопасностью его страны, а скорее направлены на демонстрацию лояльности США. В погоне за дивидендами от "торговли русофобией" Варшава, похоже, готова на откровенные и безрассудные провокации, которые могут угрожать не только России, но и всей Европе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик также напомнил, что напряжение на европейском континенте начало расти, в том числе после размещения американских ПРО в Польше - "шага, не имеющего тогда под собой никаких объективных оснований, кроме как продвижения вооружений США к российским границам"."Неужели польских политиков история современности так ничему и не учит?" - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20220403/kachinskiy-1781521664.html
россия
польша
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в мире, россия, польша, варшава, ярослав качиньский, сша, welt, леонид слуцкий (политик), госдума рф
15:45 03.04.2022
 
Слова Качиньского направлены на демонстрацию лояльности США, заявил Слуцкий

Слуцкий: слова Качиньского о ядерном оружии направлены на демонстрацию лояльности США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления вице-премьера Польши Ярослава Качиньского об атомном оружии не имеют ничего общего с безопасностью его страны, а направлены на демонстрацию лояльности США
Польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.
"Хотелось бы уточнить - точно ли Качиньский возглавляет комитет по национальной безопасности? Потому что подобные заявления не имеют ничего общего с безопасностью его страны, а скорее направлены на демонстрацию лояльности США. В погоне за дивидендами от "торговли русофобией" Варшава, похоже, готова на откровенные и безрассудные провокации, которые могут угрожать не только России, но и всей Европе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 10:52
Качиньский выступил за размещение американского ядерного оружия в Польше
Политик также напомнил, что напряжение на европейском континенте начало расти, в том числе после размещения американских ПРО в Польше - "шага, не имеющего тогда под собой никаких объективных оснований, кроме как продвижения вооружений США к российским границам".
"Неужели польских политиков история современности так ничему и не учит?" - добавил Слуцкий.
 
В миреРоссияПольшаВаршаваЯрослав КачиньскийСШАWeltЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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