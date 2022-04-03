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У Запада есть "лишний ген", заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2022
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У Запада есть "лишний ген", заявил Песков
У Запада есть "лишний ген", заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2022
У Запада есть "лишний ген", заявил Песков
У Запада есть "лишний ген", который не позволяет избавиться от "шелухи" и взаимовыгодно сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:23
2022-04-03T16:15
в мире
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. У Запада есть "лишний ген", который не позволяет избавиться от "шелухи" и взаимовыгодно сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".По его словам, "это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует"."Но, с другой стороны, можно научиться и с этой лишней хромосомой, она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях тоже все равно друг к другу привыкнуть", — отметил пресс-секретарь главы государства.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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в мире, дмитрий песков, европа, россия, сша
14:23 03.04.2022 (обновлено: 16:15 03.04.2022)
 
У Запада есть "лишний ген", заявил Песков

Песков: "лишний ген" Запада не дает избавиться от "шелухи" и сотрудничать с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. У Запада есть "лишний ген", который не позволяет избавиться от "шелухи" и взаимовыгодно сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи, и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования", — сказал он.

По его словам, "это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует".
"Но, с другой стороны, можно научиться и с этой лишней хромосомой, она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях тоже все равно друг к другу привыкнуть", — отметил пресс-секретарь главы государства.
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В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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