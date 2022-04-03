https://ria.ru/20220403/pakistan-1781520260.html

СМИ: спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия Имрану Хану

СМИ: спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия Имрану Хану - РИА Новости, 03.04.2022

СМИ: спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия Имрану Хану

Вице-спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия премьеру страны Имран Хану, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:38

2022-04-03T10:38

2022-04-03T11:28

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имран хан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр – РИА Новости. Вице-спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия премьеру страны Имран Хану, сообщает издание Dawn."Вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Хан Сури в воскресенье отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции", - сообщает издание.Выступавший вскоре после начала заседания министр информации Пакистана Фавад Чаудри заявил, что верность государству является основной обязанностью каждого гражданина в соответствии со статьей 5. Он повторил ранее сделанные премьер-министром заявления о том, что за попыткой свержения правительства стоял иностранный заговор."Седьмого марта наш официальный посол был приглашен на встречу, на которой присутствовали представители других стран. Собрание было проинформировано о том, что было представлено ходатайство против премьер-министра Имрана. Нам сказали, что отношения с Пакистаном зависят от успеха вотума недоверия. Нам сказали, что если это предложение провалится, то путь Пакистана будет очень трудным. Это операция по смене режима иностранного правительства", - сказал Чаудри, отметив, что это произошло за день до того, как оппозиция официально подала заявление о недоверии.Министр задался вопросом, как это можно допустить, и призвал вице-спикера принять решение о конституционности решения о недоверии.Сури отметил, что ходатайство о вотуме недоверия должно соответствовать закону и Конституции. Он отметил, что "ни одной иностранной державе не должно быть позволено свергнуть избранное правительство путем заговора" и отклонил вотум недоверия, постановив, что он "противоречит" закону, конституции и правилам. Позднее заседание парламента было отложено.В четверг парламент Пакистана перенес на воскресенье голосование по вотуму недоверия премьеру. Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.Ранее правящая партия Пакистана "Техрик-и-Инсаф" потеряла поддержку партии "Движение Муттахида Кауми" - ключевого партнера по коалиции - и тем самым фактически лишилась большинства в парламенте.Уход "Движения Муттахида Кауми" из правящей коалиции произошел накануне голосования по вотуму недоверия премьеру Пакистана Имрану Хану. Для того, чтобы его объявить, оппозиции достаточно набрать 172 голоса. С приходом "Движения Муттахида Кауми" оппозиция располагает 177 голосами в парламенте против 164 голосов у правящей партии.Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.

https://ria.ru/20220317/raketa-1778652187.html

https://ria.ru/20220311/raketa-1777690667.html

https://ria.ru/20220224/otnosheniya-1774309936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, пакистан, имран хан