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Посол в Турции Ерхов: Россию проигнорировали в вопросах нацбезопасности

Посол в Турции Ерхов: Россию проигнорировали в вопросах нацбезопасности - РИА Новости, 03.04.2022

Посол в Турции Ерхов: Россию проигнорировали в вопросах нацбезопасности

Россия неоднократно излагала озабоченности по поводу невыполнения Минских соглашений киевскими властями и угрозы национальной безопасности, но с Москвой не... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T01:16

2022-04-03T01:16

2022-04-03T01:17

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алексей ерхов

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АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Россия неоднократно излагала озабоченности по поводу невыполнения Минских соглашений киевскими властями и угрозы национальной безопасности, но с Москвой не захотели разговаривать, написал посол РФ в Турции Алексей Ерхов в статье для газеты Aydınlık, напомнив о выражении "не хотите разговаривать с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, будете разговаривать с министром обороны Сергеем Шойгу"."Мы честно пытались достучаться до партнеров, неоднократно излагали наши озабоченности по поводу невыполнения Минских соглашений киевскими властями и растущей угрозы национальной безопасности России. Последняя попытка была совсем недавно – в декабре прошлого года, когда Россия в отчаянной попытке договориться представила США и НАТО проекты юридически обязывающих соглашений, способных успокоить нашу тревогу и одновременно обеспечить деэскалацию. С нами не захотели разговаривать, отмахнувшись, как от назойливой мухи. Что ж, в современном русском языке есть поговорка: "Не хотите разговаривать с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, будете разговаривать с министром обороны Сергеем Шойгу". Вот теперь и разговаривают", — написал Ерхов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, сша, россия, украина, нато, турция, алексей ерхов, анкара