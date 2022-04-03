https://ria.ru/20220403/napadenie-1781582293.html

Украинцы напали на ребенка в Афинах во время автопробега в поддержку России

Украинцы напали на ребенка в Афинах во время автопробега в поддержку России - РИА Новости, 04.04.2022

Украинцы напали на ребенка в Афинах во время автопробега в поддержку России

Группа украинцев во время автопробега "За мир! За Россию! За Грецию!" в Афинах напала на одну из машин, травмы руки получила семилетняя девочка, сообщила РИА... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-03T23:14

2022-04-03T23:14

2022-04-04T09:02

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АФИНЫ, 3 апр — РИА Новости. Группа украинцев во время автопробега "За мир! За Россию! За Грецию!" в Афинах напала на одну из машин, травмы руки получила семилетняя девочка, сообщила РИА Новости мать ребенка Светлана."Мы ехали за остальными машинами. Полиция перекрыла дорогу в районе площади Омония и сказала нам свернуть на улицу Минандру, и мы оказались там как в ловушке. С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон", — рассказала женщина.При этом рядом находились полицейские."Она (полиция) кричала: "Уезжайте, уезжайте". Быстро мы уехать не могли. Но они не пытались остановить нападавших. Украинцев было много, они были с двух сторон улицы", — сказала она.Она уточнила, что травму ребенку нанес мужчина.При этом сотрудники правоохранительных органов не вмешивались. Ребенку оказали помощь в больнице, родители написали заявление в полицию. У девочки двойное гражданство – России и Греции.В районе площади Омония также было совершено нападений на двух греков – участников автопробега, машина которых отстала от колонны. Несколько десятков человек пытались вырвать российский и греческий флаг, начали бить по машине, один из нападавших кастетом разбил голову участнику пробега. По словам греков, нападавшие были мигрантами из Грузии. Полиция зафиксировала инцидент.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако эти меры уже обернулись экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.При этом во многих странах мира, в том числе и в Европе, прошли акции в поддержку России и против русофобии.

https://ria.ru/20220403/avtoprobeg-1781566303.html

https://ria.ru/20220403/aktsiya-1781501443.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, россия, греция, украина