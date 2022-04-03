https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523781.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек - РИА Новости, 03.04.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек

За сутки в России выздоровели 35 695 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:07

2022-04-03T11:07

2022-04-03T11:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 35 695 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 35 695 человек, или на 19,9% меньше по сравнению с 2 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523319.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество