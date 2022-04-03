https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523781.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек - РИА Новости, 03.04.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек
За сутки в России выздоровели 35 695 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:07
2022-04-03T11:07
2022-04-03T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 35 695 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 35 695 человек, или на 19,9% меньше по сравнению с 2 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек
В России за сутки 35 695 человек выздоровели после лечения от COVID-19