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В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек - РИА Новости, 03.04.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523781.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек - РИА Новости, 03.04.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек
За сутки в России выздоровели 35 695 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:07
2022-04-03T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 35 695 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 35 695 человек, или на 19,9% меньше по сравнению с 2 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523319.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
11:07 03.04.2022
 
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 35 695 человек

В России за сутки 35 695 человек выздоровели после лечения от COVID-19

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 35 695 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 35 695 человек, или на 19,9% меньше по сравнению с 2 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 11:04Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19
 
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