https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523319.html

В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.04.2022

В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы почти в два раза меньше пациентов с COVID-19, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:04

2022-04-03T11:04

2022-04-03T11:34

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы почти в два раза меньше пациентов с COVID-19, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 1981 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары попали 3605 человек. Рост показателя отмечается в девяти регионах, снижение — в 71.Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 16 828 (вчера было 17 949). Умерли 304 пациента (днем ранее — 340), выписались после лечения — 35 695.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 896 866 человек, 369 708 их них спасти не удалось. Вылечились 16 965 027 пациентов.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 835 (госпитализировали 166 человек), Санкт-Петербурге — 764 (57 госпитализированных) и Свердловской области — 757 (в больницы попали 43).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.

https://rsport.ria.ru/20220325/koronavirus-1777359933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество