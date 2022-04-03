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В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.04.2022
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https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523319.html
В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.04.2022
В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы почти в два раза меньше пациентов с COVID-19, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:04
2022-04-03T11:34
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы почти в два раза меньше пациентов с COVID-19, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 1981 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары попали 3605 человек. Рост показателя отмечается в девяти регионах, снижение — в 71.Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 16 828 (вчера было 17 949). Умерли 304 пациента (днем ранее — 340), выписались после лечения — 35 695.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 896 866 человек, 369 708 их них спасти не удалось. Вылечились 16 965 027 пациентов.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 835 (госпитализировали 166 человек), Санкт-Петербурге — 764 (57 госпитализированных) и Свердловской области — 757 (в больницы попали 43).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество
11:04 03.04.2022 (обновлено: 11:34 03.04.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 16 828 случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы почти в два раза меньше пациентов с COVID-19, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1981 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары попали 3605 человек. Рост показателя отмечается в девяти регионах, снижение — в 71.
Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 16 828 (вчера было 17 949). Умерли 304 пациента (днем ранее — 340), выписались после лечения — 35 695.
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 896 866 человек, 369 708 их них спасти не удалось. Вылечились 16 965 027 пациентов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 835 (госпитализировали 166 человек), Санкт-Петербурге — 764 (57 госпитализированных) и Свердловской области — 757 (в больницы попали 43).
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.
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