11:04 03.04.2022 (обновлено: 11:34 03.04.2022)
В России за сутки госпитализировали 1981 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 16 828 случаев COVID-19
Медицинские работники
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы почти в два раза меньше пациентов с COVID-19, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1981 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары попали 3605 человек. Рост показателя отмечается в девяти регионах, снижение — в 71.
Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 16 828 (вчера было 17 949). Умерли 304 пациента (днем ранее — 340), выписались после лечения — 35 695.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 896 866 человек, 369 708 их них спасти не удалось. Вылечились 16 965 027 пациентов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 835 (госпитализировали 166 человек), Санкт-Петербурге — 764 (57 госпитализированных) и Свердловской области — 757 (в больницы попали 43).
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.