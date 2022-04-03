https://ria.ru/20220403/kongress-1781502971.html

WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины

WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 03.04.2022

WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины

В конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины, причина этому — смена роли законодательной власти в международной... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T02:56

2022-04-03T02:56

2022-04-03T03:19

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россия

сша

вашингтон

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. В конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины, причина этому — смена роли законодательной власти в международной политике, пишет Washington Post.Издание отмечает, что конгресс не принял ни одного документа, в том числе объявленный проект об отказе от режима торгового благоприятствования с Россией, а поддержанный пакет 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи "является исключением, доказывающим правило". Как говорится в сообщении, на рассмотрении законодателей находятся несколько проектов документов. "Не более, чем символическая резолюция" была одобрена, говорится в сообщении.Издание пообщалось с помощниками, наблюдателями и самими законодателями, которые рассказали, что среди причин, затягивающих принятие документов, процессуальные требования, а также "политиканство" и "столкновение эго". "Но они также связаны с долгосрочным увяданием ранее напористой роли конгресса в международных делах и национальной безопасности и сопутствующим усилением поляризации политики по этому вопросу", — сообщает издание.Газета ожидает, что законодательный тупик разрешится уже на предстоящей неделе, отмечая, что "голые факты удивляют специалистов внешней политики, которые помнят законодателей и администрацию работающими вместе во время кризисов".

https://ria.ru/20220402/aktsiya-1781490995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, сша, вашингтон, конгресс сша