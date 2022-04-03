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WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 03.04.2022
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WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины
WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 03.04.2022
WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины
В конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины, причина этому — смена роли законодательной власти в международной... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T02:56
2022-04-03T03:19
в мире
россия
сша
вашингтон
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. В конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины, причина этому — смена роли законодательной власти в международной политике, пишет Washington Post.Издание отмечает, что конгресс не принял ни одного документа, в том числе объявленный проект об отказе от режима торгового благоприятствования с Россией, а поддержанный пакет 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи "является исключением, доказывающим правило". Как говорится в сообщении, на рассмотрении законодателей находятся несколько проектов документов. "Не более, чем символическая резолюция" была одобрена, говорится в сообщении.Издание пообщалось с помощниками, наблюдателями и самими законодателями, которые рассказали, что среди причин, затягивающих принятие документов, процессуальные требования, а также "политиканство" и "столкновение эго". "Но они также связаны с долгосрочным увяданием ранее напористой роли конгресса в международных делах и национальной безопасности и сопутствующим усилением поляризации политики по этому вопросу", — сообщает издание.Газета ожидает, что законодательный тупик разрешится уже на предстоящей неделе, отмечая, что "голые факты удивляют специалистов внешней политики, которые помнят законодателей и администрацию работающими вместе во время кризисов".
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в мире, россия, сша, вашингтон, конгресс сша
02:56 03.04.2022 (обновлено: 03:19 03.04.2022)
 
WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины

WP: в конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов против Москвы из-за Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. В конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины, причина этому — смена роли законодательной власти в международной политике, пишет Washington Post.
Издание отмечает, что конгресс не принял ни одного документа, в том числе объявленный проект об отказе от режима торгового благоприятствования с Россией, а поддержанный пакет 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи "является исключением, доказывающим правило". Как говорится в сообщении, на рассмотрении законодателей находятся несколько проектов документов. "Не более, чем символическая резолюция" была одобрена, говорится в сообщении.
Издание пообщалось с помощниками, наблюдателями и самими законодателями, которые рассказали, что среди причин, затягивающих принятие документов, процессуальные требования, а также "политиканство" и "столкновение эго". "Но они также связаны с долгосрочным увяданием ранее напористой роли конгресса в международных делах и национальной безопасности и сопутствующим усилением поляризации политики по этому вопросу", — сообщает издание.
Газета ожидает, что законодательный тупик разрешится уже на предстоящей неделе, отмечая, что "голые факты удивляют специалистов внешней политики, которые помнят законодателей и администрацию работающими вместе во время кризисов".
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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