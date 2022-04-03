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Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781579691.html
Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов
Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов - РИА Новости, 03.04.2022
Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Донбасса, где проходит спецоперация РФ, активно помогают российским бойцам в выявлении диверсантов и ликвидации... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:39
2022-04-03T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Донбасса, где проходит спецоперация РФ, активно помогают российским бойцам в выявлении диверсантов и ликвидации снайперских точек противника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, рамзан кадыров
22:39 03.04.2022 (обновлено: 22:40 03.04.2022)
 
Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов

Глава Чечни Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Донбасса, где проходит спецоперация РФ, активно помогают российским бойцам в выявлении диверсантов и ликвидации снайперских точек противника.
"Ликвидация снайперских дотов, выявление диверсантов и наводчиков непосредственно на передовой позволяет нашим отрядам успешно продвигаться вперед с минимальными потерями среди личного состава. Активное содействие в этой работе оказывает местное население, которое натерпелось от бандеровщины. Благодаря оперативной информации от местных жителей чеченские подразделения <...> уже выявили десятки тайников с оружием и накрыли очередную диверсионную группу",- сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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