https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781579691.html

Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов

Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов - РИА Новости, 03.04.2022

Кадыров: жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Донбасса, где проходит спецоперация РФ, активно помогают российским бойцам в выявлении диверсантов и ликвидации... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:39

2022-04-03T22:39

2022-04-03T22:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Донбасса, где проходит спецоперация РФ, активно помогают российским бойцам в выявлении диверсантов и ликвидации снайперских точек противника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, рамзан кадыров