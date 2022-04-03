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В современном мире невозможно изолировать Россию, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2022
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В современном мире невозможно изолировать Россию, заявил Песков
В современном мире невозможно изолировать Россию, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2022
В современном мире невозможно изолировать Россию, заявил Песков
Никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:25
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в мире
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но, в любом случае, мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
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в мире, дмитрий песков, россия, европа
14:25 03.04.2022 (обновлено: 14:33 03.04.2022)
 
В современном мире невозможно изолировать Россию, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: в современном мире технологически невозможно изолировать Россию

© РИА Новости / Виталий БелоусовМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Московский Кремль
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но, в любом случае, мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 14:23
У Запада есть "лишний ген", заявил Песков
 
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