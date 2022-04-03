https://ria.ru/20220403/izolyatsiya-1781540636.html

В современном мире невозможно изолировать Россию, заявил Песков

В современном мире невозможно изолировать Россию, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2022

В современном мире невозможно изолировать Россию, заявил Песков

Никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:25

2022-04-03T14:25

2022-04-03T14:33

в мире

дмитрий песков

россия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776714498_0:81:3114:1833_1920x0_80_0_0_0080eb8ddbcc46918f1e7999747c6af1.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но, в любом случае, мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

https://ria.ru/20220403/peskov-1781540294.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий песков, россия, европа