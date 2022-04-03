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В Иордании создали Народный комитет солидарности с Россией - РИА Новости, 03.04.2022
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В Иордании создали Народный комитет солидарности с Россией
В Иордании создали Народный комитет солидарности с Россией - РИА Новости, 03.04.2022
В Иордании создали Народный комитет солидарности с Россией
Иорданский народный комитет солидарности с Россией создан в Аммане с целью противостояния империалистическим амбициям США, укрепления независимости Иордании и... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T08:29
2022-04-03T08:29
в мире
россия
иордания
киев
евросоюз
нато
справки
признание днр и лнр в россии
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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Иорданский народный комитет солидарности с Россией создан в Аммане с целью противостояния империалистическим амбициям США, укрепления независимости Иордании и развития иорданско-российских отношений, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления народного комитета."После нескольких встреч, диалогов и интеллектуальных дискуссий, в которых участвовала большая группа иорданских учреждений, организаций и национальных деятелей, мы объявляем о создании в столице Иордании – Аммане Иорданского народного комитета солидарности с Россией. В рамках встреч прошли обсуждения последствий империалистической политики США, выражающейся в военном, экономическом и информационном давлении на Россию и Евразийский регион через действия НАТО, Евросоюза и неонацистских бригад, которые при поддержке США и Евросоюза захватили власть в Киеве путем кровавой, цветной революции", - написано в документе.Авторы заявления отмечают, что на фоне событий на Украине мир встал на распутье, разделившись на тех, кто на стороне империализма, и тех, кто за создание многополярного мира."Это противоречие между ценностями "прав человека и демократии", которые давно проповедует Запад и которые он публично отрицает в своей безграничной поддержке и финансировании неонацистов в Украине. При этом, отрицая право более чем 5 миллионов жителей Донбасса, стремящихся защитить себя, свою землю и свой язык от этих фашистских банд, реализовать свое право на независимость и самоопределение на своей национальной земле", - сообщается в коммюнике.Создатели Иорданского народного комитета солидарности с РФ заявили о намерении распространять правду в Иордании и арабском мире, предпринимать активные действия для укрепление уз дружбы между иорданским и русским народами, расширяя и развивая иордано-российские культурные, политические, социальные и экономические связи, способствуя формированию устойчивого общественного мнения в пользу укрепления иорданской независимости и её постепенного ухода от влияния западной империалистической гегемонии.В заявлении также отмечается необходимость предотвратить расширение НАТО и сионистских идей, направленных на дезинтеграцию арабских стран и разграбление их ресурсов."Сегодня мы стоим на перепутье между миром прошлого и миром будущего и приглашаем вас от имени Иорданского народного комитета солидарности с Россией вместе двигаться к будущему, к миру, свободному от империалистической гегемонии", - написано в документе.
https://ria.ru/20220403/krym-1781501029.html
https://ria.ru/20220316/aktsiya-1778372222.html
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иордания
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в мире, россия, иордания, киев, евросоюз, нато, справки, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:29 03.04.2022
 
В Иордании создали Народный комитет солидарности с Россией

В Аммане создали Иорданский народный комитет солидарности с Россией

© Flickr / jimgreenhillВид на столицу Иордании Амман
Вид на столицу Иордании Амман - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Flickr / jimgreenhill
Вид на столицу Иордании Амман
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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Иорданский народный комитет солидарности с Россией создан в Аммане с целью противостояния империалистическим амбициям США, укрепления независимости Иордании и развития иорданско-российских отношений, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления народного комитета.
"После нескольких встреч, диалогов и интеллектуальных дискуссий, в которых участвовала большая группа иорданских учреждений, организаций и национальных деятелей, мы объявляем о создании в столице ИорданииАммане Иорданского народного комитета солидарности с Россией. В рамках встреч прошли обсуждения последствий империалистической политики США, выражающейся в военном, экономическом и информационном давлении на Россию и Евразийский регион через действия НАТО, Евросоюза и неонацистских бригад, которые при поддержке США и Евросоюза захватили власть в Киеве путем кровавой, цветной революции", - написано в документе.
Авторы заявления отмечают, что на фоне событий на Украине мир встал на распутье, разделившись на тех, кто на стороне империализма, и тех, кто за создание многополярного мира.
"Это противоречие между ценностями "прав человека и демократии", которые давно проповедует Запад и которые он публично отрицает в своей безграничной поддержке и финансировании неонацистов в Украине. При этом, отрицая право более чем 5 миллионов жителей Донбасса, стремящихся защитить себя, свою землю и свой язык от этих фашистских банд, реализовать свое право на независимость и самоопределение на своей национальной земле", - сообщается в коммюнике.
Создатели Иорданского народного комитета солидарности с РФ заявили о намерении распространять правду в Иордании и арабском мире, предпринимать активные действия для укрепление уз дружбы между иорданским и русским народами, расширяя и развивая иордано-российские культурные, политические, социальные и экономические связи, способствуя формированию устойчивого общественного мнения в пользу укрепления иорданской независимости и её постепенного ухода от влияния западной империалистической гегемонии.
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В заявлении также отмечается необходимость предотвратить расширение НАТО и сионистских идей, направленных на дезинтеграцию арабских стран и разграбление их ресурсов.
"Сегодня мы стоим на перепутье между миром прошлого и миром будущего и приглашаем вас от имени Иорданского народного комитета солидарности с Россией вместе двигаться к будущему, к миру, свободному от империалистической гегемонии", - написано в документе.
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