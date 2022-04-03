https://ria.ru/20220403/gretsiya-1781575279.html

В Афинах прошел автопробег в поддержку России

В Афинах прошел автопробег в поддержку России - РИА Новости, 03.04.2022

В Афинах прошел автопробег в поддержку России

Автопробег "За мир! За Россию! За Грецию!" прошел в Афинах в воскресенье - по центру столицы проехали более 120 машин с греческими и российскими флагами, с... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:38

2022-04-03T21:38

2022-04-03T21:38

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россия

афины

греция

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АФИНЫ, 3 апр - РИА Новости. Автопробег "За мир! За Россию! За Грецию!" прошел в Афинах в воскресенье - по центру столицы проехали более 120 машин с греческими и российскими флагами, с лозунгами против русофобии, передает корреспондент РИА Новости."Антироссийская истерия достигла апогея. Большинство греков - 70-80% - сочувствуют русским и русскоязычным. Пришла пора показать, что мы есть, что у нас есть свои права, что не могут выгонять русских женщин с работы, бить наших мальчиков за то, что они говорят по-русски, выгонять студентов из вузов. Это больше не может продолжаться. Поэтому мы решили сделать пробег. Даже из Александруполиса (город на север-востоке Греции) приехали люди, из Ламии (в центральной части Греции)", - сказал РИА Новости один из организаторов мероприятия Панайотис Ксантопулос."Большинство греков всегда поддерживали и поддерживают Россию. Мы вместе с вами. И полиция вместе с нами", - сказал РИА Новости другой организатор Константинос Димитриадис.Машины проехали по центру Афин, а завершился автопробег на проспекте Сингру возле памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941-1944 годах. По разным оценкам полицейских, в акции участвовали от 120 до 200 автомобилей. На улицах многие жители приветствовали автопробег – приветственно махали, кричали "Россия!".Возле памятника советским воинам прошел митинг. "Нас увидели и нас услышали. Я всех вас благодарю и поздравляю. Мы скоро организуем еще митинг", - сказал Ксантопулос. Он напомнил, что несколько дней назад памятник осквернили бандеровцы. "У нас лежат погибшие советские воины, из которых 40% украинцы. А бандеровцы надругались над их памятью", - заявил он.Люди скандировали "Греция, Россия, православие", "Мы с Россией", "Мы за Россию".Организаторы поблагодарили полицию за организацию порядка.Выступавшие на митинге говорили, что они любят и русский, и украинский народ, но не тех, кто правит на Украине сегодня. Один из выступавших заявил, что понтийские греки не допустят, чтобы русскоязычных людей обижали в Греции. "Никто не запретит нам говорить по-русски. Это наша земля", - сказал грек.Ксантопулос сообщил об инциденте во время пробега. "Сейчас пару ребят избили. Ни в коем случае не езжайте мстить. Полиция сделала все, что надо", - сказал он.Во время пробега группа примерно из 200 граждан с украинскими флагами пыталась помещать акции, собравшись на площади Синтагма по пути следования колонны. Однако полиция не позволила им перекрыть дорогу. В нескольких сотнях метров, в районе площади Омония на двух греков, машина которых отстала от колонны, напали несколько десятков человек."Они пытались вырвать российский и греческий флаг, начали бить по машине", - рассказал РИА Новости грек по имении Хараламп, которому рассекли кожу на голове. Первую медицинскую помощь ему оказали водители других машин."Когда мы вышли из машины, они напали на нас. Один из нападавших кастетом разбил голову Харалампу. Полиция успела. Их было человек 40, но задержать никого не удалось, они сразу убежали, как только появилась полиция", - сказал второй грек.По его словам, нападавшие были мигрантами из Грузии. Полиция зафиксировала инцидент.

https://ria.ru/20220402/aktsiya-1781490995.html

https://ria.ru/20220326/podderzhka-1780262502.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, афины, греция