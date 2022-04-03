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Губернатор: отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининграде - РИА Новости, 03.04.2022
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Губернатор: отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининграде
Губернатор: отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининграде - РИА Новости, 03.04.2022
Губернатор: отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининграде
Отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининградской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:59
2022-04-03T14:59
экономика
калининград
калининградская область
антон алиханов
литва
вильнюс
минск
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КАЛИНИНГРАД, 3 апр – РИА Новости. Отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининградской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.Ранее власти Литвы заявили, что больше не импортируют природный газ из России, а обеспечивают себя им морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту."Объемы газа для Калининградской области продолжают поступать в регион транзитом через территорию Литвы. Газоснабжение области продолжается в обычном режиме", - сказал Алиханов.В Калининградскую область газ поступает по магистральному трубопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.
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экономика, калининград, калининградская область, антон алиханов, литва, вильнюс, минск
14:59 03.04.2022
 
Губернатор: отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининграде

Власти Калининграда заявили, что отказ Литвы от российского газа не отразится на регионе

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 3 апр – РИА Новости. Отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининградской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
Ранее власти Литвы заявили, что больше не импортируют природный газ из России, а обеспечивают себя им морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту.
"Объемы газа для Калининградской области продолжают поступать в регион транзитом через территорию Литвы. Газоснабжение области продолжается в обычном режиме", - сказал Алиханов.
В Калининградскую область газ поступает по магистральному трубопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.
 
ЭкономикаКалининградКалининградская областьАнтон АлихановЛитваВильнюсМинск
 
 
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