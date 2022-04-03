https://ria.ru/20220403/gaz-1781544153.html

Губернатор: отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининграде

Губернатор: отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининграде - РИА Новости, 03.04.2022

Губернатор: отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининграде

Отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининградской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:59

2022-04-03T14:59

2022-04-03T14:59

экономика

калининград

калининградская область

антон алиханов

литва

вильнюс

минск

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КАЛИНИНГРАД, 3 апр – РИА Новости. Отказ Литвы от российского газа не отразится на Калининградской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.Ранее власти Литвы заявили, что больше не импортируют природный газ из России, а обеспечивают себя им морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту."Объемы газа для Калининградской области продолжают поступать в регион транзитом через территорию Литвы. Газоснабжение области продолжается в обычном режиме", - сказал Алиханов.В Калининградскую область газ поступает по магистральному трубопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, калининград, калининградская область, антон алиханов, литва, вильнюс, минск