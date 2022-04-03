"Ямал — Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса
Газопровод "Ямал — Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса
Участок газопровода "Ямал — Европа"
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Магистраль "Ямал–Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкой компании Gascade.
Физический поток газа в Германию в пятницу вечером остановился, заявки на прокачку газа через станцию "Мальнов" на границе Германии с Польшей на вход (аверс) и выход (реверс) были почти равны. Это означает, что ранее начался виртуальный реверс, то есть российский газ попадал в польский участок газопровода, перепродавался Германией и оставался на территории Польши. Сумма заявок аверса и реверса в воскресенье утром свидетельствует о реверсном направлении движения.
"Газпром" накануне забронировал мощности "Ямала–Европы" на полные газовые сутки 3 апреля (с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника). Компания возобновила поставки по магистрали 29 марта, после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по газопроводу заметно снизились с октября прошлого года.
При этом транзит газа через территорию Украины сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы. Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 3 апреля составляют 108,35 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.
Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.
Оплата российского газа странам Евросоюза и другим странам, которые ввели ограничительные меры, была с 1 апреля переведена в рубли. Указ касается только трубопроводных поставок "Газпрома" и не означает, что уже с начала месяца кто-то из его клиентов может остаться без газа: по некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае, пояснял источник, знакомый с ситуацией.
Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу–Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).