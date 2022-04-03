https://ria.ru/20220403/gaz-1781515492.html

"Ямал — Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса

"Ямал — Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса - РИА Новости, 03.04.2022

"Ямал — Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса

Магистраль "Ямал–Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкой компании Gascade. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:51

2022-04-03T09:51

2022-04-03T09:51

экономика

россия

балтийское море

черное море

оператор гтс украины

евросоюз

газпром

турецкий поток

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Магистраль "Ямал–Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкой компании Gascade.Физический поток газа в Германию в пятницу вечером остановился, заявки на прокачку газа через станцию "Мальнов" на границе Германии с Польшей на вход (аверс) и выход (реверс) были почти равны. Это означает, что ранее начался виртуальный реверс, то есть российский газ попадал в польский участок газопровода, перепродавался Германией и оставался на территории Польши. Сумма заявок аверса и реверса в воскресенье утром свидетельствует о реверсном направлении движения.При этом транзит газа через территорию Украины сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы. Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 3 апреля составляют 108,35 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.Оплата российского газа странам Евросоюза и другим странам, которые ввели ограничительные меры, была с 1 апреля переведена в рубли. Указ касается только трубопроводных поставок "Газпрома" и не означает, что уже с начала месяца кто-то из его клиентов может остаться без газа: по некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае, пояснял источник, знакомый с ситуацией.Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу–Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).

https://ria.ru/20220403/gaz-1781501156.html

https://ria.ru/20220402/gaz-1781479355.html

россия

балтийское море

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, балтийское море, черное море, оператор гтс украины, евросоюз, газпром, турецкий поток, северный поток, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии