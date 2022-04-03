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Мир придет к новой системе взаиморасчетов, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2022
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Мир придет к новой системе взаиморасчетов, заявили в Кремле
Мир придет к новой системе взаиморасчетов, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2022
Мир придет к новой системе взаиморасчетов, заявили в Кремле
Страны, пусть и в отдаленной перспективе, все-таки придут к новой, отличной от Бреттон-Вудской, системе взаиморасчетов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:54
2022-04-03T13:54
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Страны, пусть и в отдаленной перспективе, все-таки придут к новой, отличной от Бреттон-Вудской, системе взаиморасчетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", комментируя решение о переводе оплаты поставок газа в недружественные страны в рубли."Очевидно, что, ну, пусть это даже будет отдаленная перспектива, но мы все-таки придем к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы. Конечно, на фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе", - сказал Песков.
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экономика
13:54 03.04.2022
 
Мир придет к новой системе взаиморасчетов, заявили в Кремле

Песков: мир придет к новой, отличной от Бреттон-Вудской, системе взаиморасчетов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Страны, пусть и в отдаленной перспективе, все-таки придут к новой, отличной от Бреттон-Вудской, системе взаиморасчетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", комментируя решение о переводе оплаты поставок газа в недружественные страны в рубли.
"Очевидно, что, ну, пусть это даже будет отдаленная перспектива, но мы все-таки придем к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы. Конечно, на фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе", - сказал Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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