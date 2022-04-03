https://ria.ru/20220403/donbass-1781519043.html

Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки

Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 03.04.2022

Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки

Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:28

2022-04-03T10:28

2022-04-03T10:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

здоровье - общество

признание днр и лнр в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781516019.html

россия

украина

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию