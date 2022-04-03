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Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/donbass-1781519043.html
Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки
Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 03.04.2022
Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки
Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:28
2022-04-03T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
здоровье - общество
признание днр и лнр в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781516019.html
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украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:28 03.04.2022
 
Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки

Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли российскую границу за сутки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 000 граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЗдоровье - ОбществоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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