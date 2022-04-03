https://ria.ru/20220403/diplomaty-1781500143.html
МИД ответил на призыв Чехии к дипломатам отказаться от службы России
МИД ответил на призыв Чехии к дипломатам отказаться от службы России - РИА Новости, 03.04.2022
МИД ответил на призыв Чехии к дипломатам отказаться от службы России
Российский МИД в Telegram ответил коллегам из Чехии на их обращение к российским дипломатам прекратить службу России в связи с событиями на Украине. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T00:56
2022-04-03T00:56
2022-04-03T07:13
в мире
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мид чехии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
москва
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский МИД в Telegram ответил коллегам из Чехии на их обращение к российским дипломатам прекратить службу России в связи с событиями на Украине.МИД Чехии ранее опубликовал в Twitter на русском и английском языках обращение к российским дипломатам с призывом "покинуть тонущий корабль" и выйти из "круга пособников зла". Чешские дипломаты напомнили российским коллегам, что у них есть нечто общее — "мы все служим своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов".В Telegram-канале МИД России размещена ссылка на "обращение" чешского внешнеполитического ведомства. Она сопровождается сообщением, в котором говорится: "чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее"."Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего", — говорится в публикации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мид чехии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, москва
00:56 03.04.2022 (обновлено: 07:13 03.04.2022)
МИД ответил на призыв Чехии к дипломатам отказаться от службы России
МИД ответил Чехии на призыв к дипломатам отказаться от службы России из-за Украины