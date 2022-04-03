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Путин проведет совещание по развитию АПК

Путин проведет совещание по развитию АПК - РИА Новости, 03.04.2022

Путин проведет совещание по развитию АПК

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 4-10 апреля проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса, об этом сообщили в программе "Москва... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:33

2022-04-03T14:33

2022-04-03T14:41

политика

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 4-10 апреля проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса, об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".В четверг Путин провел совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения, оно было организовано на фоне новых западных санкций. В ходе совещания президент в частности поручил до 1 июня утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года и оценить в ней перспективные объёмы перевозок и пассажиропотоков, уточнить маршрутную сеть.

https://ria.ru/20220316/predpriyatiya-1778401821.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, экономика