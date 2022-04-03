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Путин проведет совещание по развитию АПК
Путин проведет совещание по развитию АПК - РИА Новости, 03.04.2022
Путин проведет совещание по развитию АПК
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 4-10 апреля проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса, об этом сообщили в программе "Москва... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:33
2022-04-03T14:33
2022-04-03T14:41
политика
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 4-10 апреля проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса, об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".В четверг Путин провел совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения, оно было организовано на фоне новых западных санкций. В ходе совещания президент в частности поручил до 1 июня утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года и оценить в ней перспективные объёмы перевозок и пассажиропотоков, уточнить маршрутную сеть.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, экономика
14:33 03.04.2022 (обновлено: 14:41 03.04.2022)
Путин проведет совещание по развитию АПК
Президент Путин проведет совещание по развитию АПК