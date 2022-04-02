https://ria.ru/20220402/zemletryasenie-1781408106.html

На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2022

На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T03:14

2022-04-02T03:14

2022-04-02T03:14

происшествия

поронайск

елена семенова

южно-сахалинск

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 4.6 произошло в 08.49 в субботу (00.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах восточнее села Соболиного в Поронайском районе, очаг – на глубине 10 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Собеседник агентства добавила, что жители Поронайска данные об ощутимости не подтвердили.

https://ria.ru/20220401/zemletryasenie-1781190000.html

поронайск

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, поронайск, елена семенова, южно-сахалинск, землетрясение