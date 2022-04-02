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На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2022
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На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2022
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:14
2022-04-02T03:14
происшествия
поронайск
елена семенова
южно-сахалинск
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 4.6 произошло в 08.49 в субботу (00.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах восточнее села Соболиного в Поронайском районе, очаг – на глубине 10 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Собеседник агентства добавила, что жители Поронайска данные об ощутимости не подтвердили.
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поронайск
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происшествия, поронайск, елена семенова, южно-сахалинск, землетрясение
03:14 02.04.2022
 
На Сахалине произошло землетрясение

Сейсмолог Семенова: на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4.6 балла

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4.6 произошло в 08.49 в субботу (00.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах восточнее села Соболиного в Поронайском районе, очаг – на глубине 10 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Собеседник агентства добавила, что жители Поронайска данные об ощутимости не подтвердили.
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ПроисшествияПоронайскЕлена СеменоваЮжно-СахалинскЗемлетрясение
 
 
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