https://ria.ru/20220402/zemletryasenie-1781408106.html
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2022
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:14
2022-04-02T03:14
2022-04-02T03:14
происшествия
поронайск
елена семенова
южно-сахалинск
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 4.6 произошло в 08.49 в субботу (00.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах восточнее села Соболиного в Поронайском районе, очаг – на глубине 10 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Собеседник агентства добавила, что жители Поронайска данные об ощутимости не подтвердили.
https://ria.ru/20220401/zemletryasenie-1781190000.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, поронайск, елена семенова, южно-сахалинск, землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение
Сейсмолог Семенова: на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4.6 балла