Рейтинг@Mail.ru
Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/zakharova-1781475860.html
Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе
Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе - РИА Новости, 02.04.2022
Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о связи между призывом американских властей к соотечественникам покинуть Россию и Украину и... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:58
2022-04-02T20:06
в мире
удар всу по нефтебазе в белгороде
сша
вооруженные силы украины
украина
россия
мария захарова
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781224405_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f37705686b24b7cd359b22a73f292729.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о связи между призывом американских властей к соотечественникам покинуть Россию и Украину и ударом украинских вертолетов в Белгороде.Она привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, где он призвал американских граждан покинуть Россию и Украину ориентировочно "в 19:50 UTC 31 марта"."Через шесть часов 2:00 UTC 1 апреля &lt;...&gt; два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?" — написала она в Telegram-канале.Накануне рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК возбудил уголовное дело, действия украинских военных расцениваются как теракт.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/neftebaza-1781408979.html
https://ria.ru/20220402/belgorod-1781460907.html
сша
украина
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781224405_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2d178cbac577921979dc7ee77aebc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, удар всу по нефтебазе в белгороде, сша, вооруженные силы украины, украина, россия, мария захарова, белгород, следственный комитет россии (ск рф), роснефть
18:58 02.04.2022 (обновлено: 20:06 02.04.2022)
 
Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе

Захарова отметила связь между призывом США покинуть Россию и ударом Украины в Белгороде

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о связи между призывом американских властей к соотечественникам покинуть Россию и Украину и ударом украинских вертолетов в Белгороде.
Она привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, где он призвал американских граждан покинуть Россию и Украину ориентировочно "в 19:50 UTC 31 марта".
Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
Вчера, 04:35
Зеленский отказался обсуждать удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
"Через шесть часов 2:00 UTC 1 апреля <...> два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?" — написала она в Telegram-канале.
Накануне рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК возбудил уголовное дело, действия украинских военных расцениваются как теракт.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
Вчера, 16:05
Адвокат рассказал, как выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода
 
В миреУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМария ЗахароваБелгородСледственный комитет России (СК РФ)Роснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала