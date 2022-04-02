https://ria.ru/20220402/zakharova-1781475860.html

Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе

Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе - РИА Новости, 02.04.2022

Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о связи между призывом американских властей к соотечественникам покинуть Россию и Украину и... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T18:58

2022-04-02T18:58

2022-04-02T20:06

в мире

удар всу по нефтебазе в белгороде

сша

вооруженные силы украины

украина

россия

мария захарова

белгород

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о связи между призывом американских властей к соотечественникам покинуть Россию и Украину и ударом украинских вертолетов в Белгороде.Она привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, где он призвал американских граждан покинуть Россию и Украину ориентировочно "в 19:50 UTC 31 марта"."Через шесть часов 2:00 UTC 1 апреля <...> два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?" — написала она в Telegram-канале.Накануне рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК возбудил уголовное дело, действия украинских военных расцениваются как теракт.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/neftebaza-1781408979.html

https://ria.ru/20220402/belgorod-1781460907.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, удар всу по нефтебазе в белгороде, сша, вооруженные силы украины, украина, россия, мария захарова, белгород, следственный комитет россии (ск рф), роснефть