https://ria.ru/20220402/yazyk-1781484945.html

Песков: Москва надеется на восстановление позиций русского языка на Украине

Песков: Москва надеется на восстановление позиций русского языка на Украине - РИА Новости, 02.04.2022

Песков: Москва надеется на восстановление позиций русского языка на Украине

Москва надеется, что на Украине будут запрещены проявления националистических идей, а русский язык восстановит свои позиции, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:44

2022-04-02T20:44

2022-04-02T21:11

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дмитрий песков

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Москва надеется, что на Украине будут запрещены проявления националистических идей, а русский язык восстановит свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены на Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому что это русский язык, а потому что на этом языке говорит много миллионов, десятки миллионов жителей Украины, это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".Песков отметил, что на протяжении многих лет нацисты "делали, что хотели" не только в западной Украине, "где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза, она стала распространяться по всей стране". "Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали. Представители этих самых националистических элементов, они были во власти, вот это самое страшное", - отметил он.Песков отметил также, что Москва надеется "на то, что Украина все-таки станет свободной страной в плане информационных потоков", и жители смогут выбирать между украинскими СМИ, российскими СМИ, белорусскими СМИ, будут сами составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо."И в результате этого всего мы надеемся вот эти националистические пристрастия украинцев начнут потихоньку отмирать", - сказал он.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, москва, украина, россия, дмитрий песков