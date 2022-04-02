20:44 02.04.2022 (обновлено: 21:11 02.04.2022)
Песков: Москва надеется на восстановление позиций русского языка на Украине
Песков заявил, что Москва надеется на восстановление позиций русского языка на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Москва надеется, что на Украине будут запрещены проявления националистических идей, а русский язык восстановит свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены на Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому что это русский язык, а потому что на этом языке говорит много миллионов, десятки миллионов жителей Украины, это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".
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Песков отметил, что на протяжении многих лет нацисты "делали, что хотели" не только в западной Украине, "где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза, она стала распространяться по всей стране". "Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали. Представители этих самых националистических элементов, они были во власти, вот это самое страшное", - отметил он.
Песков отметил также, что Москва надеется "на то, что Украина все-таки станет свободной страной в плане информационных потоков", и жители смогут выбирать между украинскими СМИ, российскими СМИ, белорусскими СМИ, будут сами составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо.
"И в результате этого всего мы надеемся вот эти националистические пристрастия украинцев начнут потихоньку отмирать", - сказал он.