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Яровая провела онлайн-встречу с представителями Минздрава ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022
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Яровая провела онлайн-встречу с представителями Минздрава ЛНР
Яровая провела онлайн-встречу с представителями Минздрава ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022
Яровая провела онлайн-встречу с представителями Минздрава ЛНР
Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая заявила об обнаружении фактов возможных... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T17:21
2022-04-02T18:01
в мире
ирина яровая
россия
сша
луганская народная республика
госдума рф
минздрав лнр
министерство обороны сша
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая заявила об обнаружении фактов возможных бактериологических диверсий на территории Донбасса.Как говорится в сообщении пресс-службы Госдумы, Яровая в субботу в режиме видеоконференцсвязи провела встречу с представителями минздрава ЛНР. Как отметила парламентарий, на территории по поручению комиссии работает глава комитета палаты по охране здоровья Дмитрий Хубезов.По словам Яровой, новая информация подтверждает "опасную деятельность украинского режима во взаимодействии с США по бактериологической программе", а также "признаки возможных бактериологических диверсий".Яровая добавила, что обратилась в правоохранительные органы по факту случившегося в 2020 году "акта биологического терроризма" на территории одной из школ ЛНР, где были найдены зараженные денежные купюры."Яровая по итогам общения с представителями Минздрава ЛНР обратилась в правоохранительные органы по факту случившегося на территории одной из школ акта биологического терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.Парламентарий отметила, что специалисты ЛНР, которые работали в период до 2014 года в системе здравоохранения Украины и сейчас, предоставляют информацию и документы, которые "свидетельствуют о событиях, которые вообще требуют отдельной оценки и проверки. "В районе одной из школ в 2020 году были выброшены фальшивые денежные купюры, исследование которых показало, что они были инфицированы этим азиатским штаммом туберкулеза. Сам факт того, что выброс этих инфицированных купюр был в районе детского учебного учреждения, зная любопытство ребёнка.., означало, что это было не что иное, как диверсия", - пояснила она.По ее словам, правоохранительные органы ЛНР изъяли эти купюры и провели исследования, подтверждающие факт их инфицирования."И это, конечно, должно быть предметом исследования и Всемирной организации здравоохранения, и это должно быть поводом к серьезному разговору по поводу того, с каким форматом современной, агрессивной и преступной политики сталкивается мир в лице программ, которые реализуются Соединенными Штатами на территории других государств в нарушение Международной конвенции по запрету бактериологического оружия и в нарушение вообще всех человеческих норм, норм этики и морали", - подчеркнула Яровая.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220331/komissiya-1781050172.html
https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779873378.html
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в мире, ирина яровая, россия, сша, луганская народная республика, госдума рф, минздрав лнр, министерство обороны сша, мария захарова, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:21 02.04.2022 (обновлено: 18:01 02.04.2022)
 
Яровая провела онлайн-встречу с представителями Минздрава ЛНР

Яровая обратилась в правоохранительные органы из-за "биологического терроризма" в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая заявила об обнаружении фактов возможных бактериологических диверсий на территории Донбасса.
Как говорится в сообщении пресс-службы Госдумы, Яровая в субботу в режиме видеоконференцсвязи провела встречу с представителями минздрава ЛНР. Как отметила парламентарий, на территории по поручению комиссии работает глава комитета палаты по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:51
Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена
По словам Яровой, новая информация подтверждает "опасную деятельность украинского режима во взаимодействии с США по бактериологической программе", а также "признаки возможных бактериологических диверсий".
Яровая добавила, что обратилась в правоохранительные органы по факту случившегося в 2020 году "акта биологического терроризма" на территории одной из школ ЛНР, где были найдены зараженные денежные купюры.
"Яровая по итогам общения с представителями Минздрава ЛНР обратилась в правоохранительные органы по факту случившегося на территории одной из школ акта биологического терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.
Пробирки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:41
Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием
Парламентарий отметила, что специалисты ЛНР, которые работали в период до 2014 года в системе здравоохранения Украины и сейчас, предоставляют информацию и документы, которые "свидетельствуют о событиях, которые вообще требуют отдельной оценки и проверки. "В районе одной из школ в 2020 году были выброшены фальшивые денежные купюры, исследование которых показало, что они были инфицированы этим азиатским штаммом туберкулеза. Сам факт того, что выброс этих инфицированных купюр был в районе детского учебного учреждения, зная любопытство ребёнка.., означало, что это было не что иное, как диверсия", - пояснила она.
По ее словам, правоохранительные органы ЛНР изъяли эти купюры и провели исследования, подтверждающие факт их инфицирования.
"И это, конечно, должно быть предметом исследования и Всемирной организации здравоохранения, и это должно быть поводом к серьезному разговору по поводу того, с каким форматом современной, агрессивной и преступной политики сталкивается мир в лице программ, которые реализуются Соединенными Штатами на территории других государств в нарушение Международной конвенции по запрету бактериологического оружия и в нарушение вообще всех человеческих норм, норм этики и морали", - подчеркнула Яровая.
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31 марта, 12:16
Косачев: Россия подготовит предложения об исполнении запрета биооружия
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
В миреИрина ЯроваяРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФМинздрав ЛНРМинистерство обороны СШАМария ЗахароваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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