https://ria.ru/20220402/volodin-1781459426.html

Володин предложил обсудить вовлеченность детей в полезную работу

Володин предложил обсудить вовлеченность детей в полезную работу - РИА Новости, 02.04.2022

Володин предложил обсудить вовлеченность детей в полезную работу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему вовлеченности детей в общественно-полезную работу, поскольку любовь к труду очень важна в жизни. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:55

2022-04-02T15:55

2022-04-02T15:55

общество

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему вовлеченности детей в общественно-полезную работу, поскольку любовь к труду очень важна в жизни."Предлагаю подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного — что всегда было в нашей жизни. А как вы считаете?" - написал Володин в своем Telegram-канале, предложив подписчикам делиться мнениями по этой теме в комментариях.Спикер Госдумы отметил, что ему поступают обращения от родительского сообщества и учителей, они говорят о том, "что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, "подежурить" в столовой и на переменах считалось обычным делом", поскольку любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи."Сегодня этого нет — подчёркивают родители. Более того, всё это запрещено. "Уборщица уберёт", "учитель обязан", "наши дети в школу ходят учиться, а не работать", — слышим зачастую. Может, кто-то надеется, что у ребёнка в жизни будут те, кто его продолжит обслуживать, но это неправильно", - написал Володин.По его словам, уважение к труду, тем более любовь, просто так не сформируешь."А в жизни это очень важно. Важно как для ученика, так и для его родителей, всего общества и страны. Качество, без которого невозможно развиваться человеку и государству", - добавил Володин.

https://ria.ru/20220313/biznes-1777912797.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, вячеслав володин