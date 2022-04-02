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Володин предложил обсудить вовлеченность детей в полезную работу - РИА Новости, 02.04.2022
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Володин предложил обсудить вовлеченность детей в полезную работу
Володин предложил обсудить вовлеченность детей в полезную работу - РИА Новости, 02.04.2022
Володин предложил обсудить вовлеченность детей в полезную работу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему вовлеченности детей в общественно-полезную работу, поскольку любовь к труду очень важна в жизни. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:55
2022-04-02T15:55
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему вовлеченности детей в общественно-полезную работу, поскольку любовь к труду очень важна в жизни."Предлагаю подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного — что всегда было в нашей жизни. А как вы считаете?" - написал Володин в своем Telegram-канале, предложив подписчикам делиться мнениями по этой теме в комментариях.Спикер Госдумы отметил, что ему поступают обращения от родительского сообщества и учителей, они говорят о том, "что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, "подежурить" в столовой и на переменах считалось обычным делом", поскольку любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи."Сегодня этого нет — подчёркивают родители. Более того, всё это запрещено. "Уборщица уберёт", "учитель обязан", "наши дети в школу ходят учиться, а не работать", — слышим зачастую. Может, кто-то надеется, что у ребёнка в жизни будут те, кто его продолжит обслуживать, но это неправильно", - написал Володин.По его словам, уважение к труду, тем более любовь, просто так не сформируешь."А в жизни это очень важно. Важно как для ученика, так и для его родителей, всего общества и страны. Качество, без которого невозможно развиваться человеку и государству", - добавил Володин.
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общество, госдума рф, вячеслав володин
15:55 02.04.2022
 
Володин предложил обсудить вовлеченность детей в полезную работу

Володин предложил подписчикам в Telegram обсудить вовлеченность детей в полезную работу

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему вовлеченности детей в общественно-полезную работу, поскольку любовь к труду очень важна в жизни.
"Предлагаю подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного — что всегда было в нашей жизни. А как вы считаете?" - написал Володин в своем Telegram-канале, предложив подписчикам делиться мнениями по этой теме в комментариях.
Спикер Госдумы отметил, что ему поступают обращения от родительского сообщества и учителей, они говорят о том, "что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, "подежурить" в столовой и на переменах считалось обычным делом", поскольку любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи.
"Сегодня этого нет — подчёркивают родители. Более того, всё это запрещено. "Уборщица уберёт", "учитель обязан", "наши дети в школу ходят учиться, а не работать", — слышим зачастую. Может, кто-то надеется, что у ребёнка в жизни будут те, кто его продолжит обслуживать, но это неправильно", - написал Володин.
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По его словам, уважение к труду, тем более любовь, просто так не сформируешь.
"А в жизни это очень важно. Важно как для ученика, так и для его родителей, всего общества и страны. Качество, без которого невозможно развиваться человеку и государству", - добавил Володин.
 
ОбществоГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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