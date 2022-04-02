С начала спецоперации 525 украинских военных перешли на сторону ДНР
Народная милиция: с начала спецоперации 525 украинских военных перешли на сторону ДНР
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся народной милиции ДНР бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся народной милиции ДНР бойцы Нацгвардии Украины
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. С начала спецоперации РФ на Украине 525 украинских военнослужащих перешли на сторону ДНР, сообщили в Народной милиции республики.
"С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону Донецкой Народной Республики 525 военнослужащих вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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