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С начала спецоперации 525 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
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С начала спецоперации 525 украинских военных перешли на сторону ДНР
С начала спецоперации 525 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
С начала спецоперации 525 украинских военных перешли на сторону ДНР
С начала спецоперации РФ на Украине 525 украинских военнослужащих перешли на сторону ДНР, сообщили в Народной милиции республики. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:49
2022-04-02T18:49
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. С начала спецоперации РФ на Украине 525 украинских военнослужащих перешли на сторону ДНР, сообщили в Народной милиции республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика
18:49 02.04.2022
 
С начала спецоперации 525 украинских военных перешли на сторону ДНР

Народная милиция: с начала спецоперации 525 украинских военных перешли на сторону ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся народной милиции ДНР бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся народной милиции ДНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сдавшиеся народной милиции ДНР бойцы Нацгвардии Украины
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. С начала спецоперации РФ на Украине 525 украинских военнослужащих перешли на сторону ДНР, сообщили в Народной милиции республики.
"С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону Донецкой Народной Республики 525 военнослужащих вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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